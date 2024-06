Veja quanto custa o pernoite para o Dia dos Namorados em motéis de Belém

A motelaria é um dos setores econômicos diretamente favorecidos pelo Dia dos Namorados. De acordo com o Sindicato de Hoteis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Pará (SHRBS/PA), o 12 de junho é a data comercial de maior movimentação nos motéis, com taxa de ocupação que deve chegar aos 100% em 2024, assim como em anos anteriores. Uma pesquisa de preços feita pelo Grupo Liberal constatou que o valor de um pernoite para duas pessoas pode passar dos R$ 1 mil.

Em um motel localizado na avenida Perimetral, no bairro do Marco, em Belém, somente os pernoites (a partir das 22h) terão valores alterados para o Dia dos Namorados, variando entre R$ 570, R$ 730 e R$ 1.100 — dependendo do modelo de suíte (loft, flat ou premium) — e incluindo: kit secreto, prato à escolha (para duas pessoas) e café da manhã romântico. Para as opções de duas, três, quatro ou seis horas de hospedagem, os valores vão de R$ 76 a R$ R$ 410, assim como nos demais dias do ano.

Em outro estabelecimento da capital, localizado na rua Prof. Nelson Ribeiro, no bairro do Telégrafo, em Belém, os valores de pernoite (das 21h às 11h) vão de R$ 235 a R$ 700, nas categorias de suíte: luxo, loft, premium e premium plus — com café da manhã incluso apenas nas últimas duas. Para a permanência no período de duas horas, o custo vai de R$ 110 a R$ 360.

Em Ananindeua, um motel localizado na avenida Mário Covas, no bairro do Coqueiro, possui hospedagens de duas horas ou pernoite, com café da manhã incluso: apartamentos luxo a R$ 105 (duas horas) ou R$ 139 (pernoite); super luxo a R$ 115 (duas horas) ou R$ 149 (pernoite); panorâmica a R$ 105 (duas horas) ou R$ 139 (pernoite); e suíte master a R$ 169 (duas horas) ou R$ 289 (pernoite) – essa última com banheira de hidromassagem e sauna. Os pernoites incluem café da manhã.

Todos os estabelecimentos pesquisados incluem taxas para hóspedes adicionais (além de duas pessoas) e para horas extras de permanência no local.

Ocupação máxima

Segundo o SHRBS/PA, o Dia dos Namorados é a melhor data para movimentação nos motéis do Pará. “Nesse dia, a taxa de ocupação é de 100%. É uma opção mais em conta, pois o casal pode almoçar ou jantar e ter momentos íntimos”, explica Fernando Soares, assessor jurídico do sindicato. Para 2024, a expectativa é de que a ocupação máxima se repita.

Com relação aos preços praticados por esses estabelecimentos de hospedagem, Soares afirma que não há previsão de reajuste em relação ao que era cobrado no ano passado. “Quando esses estabelecimentos reajustam preços, é apenas para acompanhar os aumentos de custo fixo e inflação, tipo aumento de energia elétrica; e insumos, como alimentos”, exemplifica.