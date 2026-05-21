Andréia Sadi faz 'TBT' na Ilha do Combu e chama Pará de 'inesquecível'

A jornalista Andréia Sadi voltou a relembrar a passagem por Belém nas redes sociais. Nesta quinta-feira (21), ela publicou um “TBT” da viagem feita à capital paraense em novembro do ano passado, durante a cobertura da COP 30, e compartilhou registros tomando banho de rio na Ilha do Combu.

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Na publicação, a apresentadora descreveu a experiência vivida no Pará e destacou a conexão construída com a região durante a viagem.

“Um dos lugares mais mágicos que já visitei no mundo. E amo viajar, conhecer lugares novos, pessoas e culturas. As trocas! A beleza do lugar, as pessoas, a cultura, a comida… tudo imbatível. E o Pará é inesquecível. Essa experiência te transforma e esse povo amoroso”, escreveu.

Jornalista já havia publicado homenagens ao Pará

Essa não foi a primeira vez que Sadi relembrou a passagem pelo estado em seu perfil no Instagram. Ainda em novembro de 2025, ela compartilhou outro “TBT” da visita à região.

Na ocasião, Andréia comentou que aproveitou um dia de folga durante a agenda de trabalho na conferência climática para conhecer pontos turísticos do Pará.

“#tbt Tô apaixonada. Esse lugar. No domingo de folga, consegui conhecer um dos lugares mais lindos e mágicos que já vi. Brasil é bom d+. Obrigada por me receber tão bem, Pará!!!”, escreveu.