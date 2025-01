André Rizek pede Andréia Sadi em casamento durante o Ano Novo

O jornalista André Rizek surpreendeu a também jornalista Andréia Sadi com um pedido de casamento durante as celebrações de Ano Novo, na última terça-feira (31/12). O casal, que vive junto há cinco anos e é pai dos gêmeos João e Pedro, planeja oficializar a união com uma cerimônia em 2025.

VEJA MAIS

Em uma publicação no Instagram, Rizek compartilhou detalhes sobre o momento especial e explicou os motivos de o casamento só ser planejado agora. Ele lembrou que foi durante a pandemia, em 2020, que eles começaram a viver juntos.

“Estava ótimo namorar na ponte aérea (começou em 2019), cada um na cidade que amava e escolhera para viver, nos vendo aos finais de semana. Mas aí veio aquela loucura e, assim que anunciaram o lockdown, fui de carro deixar a Andréia em São Paulo. (...) Entramos namorados. Saímos família”, escreveu Rizek.

O jornalista agradeceu pelos anos ao lado de Andréia e demonstrou otimismo para o futuro. “Obrigado por estes 5 anos de fortes emoções, dona Andréia. Só não digo que são os mais incríveis da minha vida porque os próximos 5 serão ainda mais. Um ano de amor para todos vocês”, declarou.

Segundo Rizek, o pedido marca um novo momento na relação do casal, que deseja celebrar a união de forma especial. “Mas percebi ontem, na virada, nesse momento aí da foto, que faltava se casar por escolha nossa – e não de um vírus maldito. Dar uma festa de arromba, quebrar tudo, celebrar nossa história, Pedro e João”, disse ele.

Ainda na publicação, o André revelou que o pedido foi presenciado por amigos e brincou sobre a aceitação de Andréia. “Momento em que pedi ela em casamento ontem – e a jornalista aceitou. Há testemunhas (e até madrinha), mas deixo registrado logo cedo para o caso de acordar com ‘calma aí, não era bem assim, vamos pensar melhor’”, escreveu.