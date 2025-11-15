Andréia Sadi fala de 'recepção íncrivel' em Belém e recado dos torcedores para o marido, André Rizek

A jornalista Andréia Sadi, da GloboNews, viveu dias intensos em Belém. Na capital paraense desde a Cúpula de Líderes da COP30, que ocorreu no início de novembro, ela usou suas redes sociais para se despedir dessa jornada.

Neste sábado, 15, já no aeroporto, pronta para embarcar para o Rio de Janeiro, Sadi falou dos dias em Belém, de alguns lugares que conheceu, das pessoas que encontrou e dos recados que passou para o seu marido, o jornalista da SporTV, André Rizek.

“Missão cumprida da minha parte, dessa primeira etapa dos 10 dias da COP. Mas eu queria falar um pouco de Belém, da recepção das pessoas. Eu viajo muito a trabalho, as minhas amigas falam que eu gosto de ‘papinho’ porque eu gosto de conversar. Em Belém, conheci muita gente, uma recepção incrível, que gente boa. Estou completamente apaixonada pelos paraenses, por Belém. Não vou conseguir citar todos os lugares. Tentei maratonar todos os lugares que indicaram no tempo em que eu tive folga, consegui ir a alguns que foram incríveis”, começou a falar nos seus stories.

Para os mais de 900 mil seguidores, Sadi também falou sobre os recados que mandou para o marido dos torcedores paraenses: “Já mandei abraço para o Rizek da turma do Remo e do Paysandu. Hoje peguei até uma motorista de aplicativo que é Tuna.”

A jornalista passou mais de 10 dias no Pará, atuando na apresentação do Estúdio i, na GloboNews, diretamente da Blue Zone, das 13h às 16h. Ela está comandando a atração desde 2022, que tem entrevistas e debates com foco em política.

Na despedida, através das redes sociais, Sadi falou sobre as mulheres que encontrou em solo paraense: “Eu brinco que sou mulher que empurra mulher para frente e para cima. Eu sou fruto disso, de mulheres que sempre me jogaram para frente e nunca largaram a mão. Acho muito incrível a força e o poder das mulheres juntas, cada uma fazendo alguma coisa. Todas as mulheres com quem conversei, brilhando e com propósito, e muito focadas. É incrível, um brilho muito especial. Mulheres de todos os lugares que estavam aqui, que são daqui ou vieram por causa da COP. Muitas mulheres vieram falar comigo e isso me tocou profundamente, porque é muito incrível quando a gente troca e consegue se inspirar e se reconhecer na outra. Isso é muito bom.”

Sadi destacou ainda que vai passar um bom tempo revivendo esse período em que esteve em Belém e no quanto essa viagem foi marcante. Ela acrescentou que pretende voltar com os filhos, os gêmeos João e Pedro, fruto da união com Rizek. A jornalista disse que quer levar a dupla para conhecer os lugares em que esteve, mas também estar em novos espaços com eles.

Entre os lugares que Sadi visitou estão a Ilha do Combu, o Carabao no NaBêra, o Ver-o-Peso, o Museu das Amazônias no Porto Futuro II, dentre outros.