Isabelle Nogueira é recebida com festa na Semana dos Povos Indígenas em Belém
Evento no Parque da Cidade reúne etnias de vários territórios no Pará
A ex-BBB 22, Isabelle Nogueira, cunhã poranga do Grupo Boi Garantido, recebeu uma calorosa recepção na noite de sexta-feira (17), em Belém. A artista participou do evento Semana dos Povos Indígenas, no Parque da Cidade, onde interagiu, conversou e dançou com representantes de diversas etnias do Pará.
Durante o evento, Isabelle Nogueira expressou a importância do momento e a luta dos povos indígenas. "Para a gente estar aqui, muitas outras mulheres sofreram para que chegássemos até aqui. Quantas mulheres foram dizimadas, foram invadidas, sofreram na nossa Amazônia para a gente chegar até aqui", afirmou a ex-BBB.
