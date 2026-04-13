Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Zaynara transforma redes sociais em palco para tributo a Selena Quintanilla

Série será divulgada nas redes sociais da cantora

Amanda Martins
fonte

Zaynara (Crédito @nandopinheiro_)

A cantora paraense Zaynara lançou uma série especial em tributo à artista mexicana Selena Quintanilla, considerada um dos maiores nomes da música latina. O projeto reúne cinco canções emblemáticas da carreira da cantora e foi publicado ao longo da semana no Instagram e no TikTok da artista, em uma contagem regressiva até esta quinta-feira (16), data em que Selena completaria mais um ano de vida.

VEJA MAIS

image Joelma, Dona Onete, Gaby, Felipe Cordeiro e Zaynara são indicadas ao 33º Prêmio da Música Brasileira
Entre as 18 categorias, os artistas paraenses ganharam destaque absoluto, com indicações que vão da "Canção Popular" ao "Projeto Audiovisual"

image VÍDEO: Zaynara e Gretchen aparecem juntas dançando 'Freak le boom boom'
Vídeo publicado pela cantora paraense divertiu fãs nas redes sociais

image Zaynara é a única brasileira na lista 'Artists to Watch 2026' de plataforma de streaming
Artista do Pará representa o Brasil em lista anual que destaca novos nomes da música mundial

O primeiro cover divulgado foi “Si Una Vez”, apontado por Zaynara como sua canção favorita. Na publicação, a artista destacou o significado da faixa, associando-a à ideia de aprender com a dor e não repetir erros. Em seguida, foi a vez de “Bidi Bidi Bom Bom”, que, segundo a cantora, fala sobre o coração acelerando sem pedir permissão.

Para encerrar a série, Zaynara preparou uma versão completa com todas as músicas do projeto, incluindo também “Como la flor”, “Amor prohibido” e “La carcacha”, disponível a partir de hoje nas redes sociais. 

Além das interpretações, a cantora também investiu na construção visual do tributo, adotando um estilo inspirado na juventude de Selena, com cabelos longos e lisos.

O projeto também dialoga com o momento atual da carreira da artista paraense. Zaynara já levou canções de Selena Quintanilla aos palcos em apresentações ao vivo, como no Festival Psica, e mantém uma relação próxima com o repertório da mexicana.

“Eu conheci a Selena Quintanilla há uns 10 anos, por acaso, num vídeo no YouTube. Eu sempre fui muito fã da Demi Lovato, que era muito próxima da Selena Gomez. Um dia, assistindo um vídeo sobre a Selena Gomez, descobri que o nome dela era uma homenagem à Selena Quintanilla. Aquilo me chamou atenção na hora. Eu tinha 14 anos e fui pesquisar quem era essa artista. Quando eu vi… meus olhos brilharam”, relembrou Zaynara.

A artista também destacou a importância da cantora mexicana em sua trajetória e no cenário musical. Segundo ela, Selena possui uma carreira marcante e segue atravessando gerações, com forte presença entre fãs no Pará e em outras regiões do Brasil. 

“Minha homenagem é uma forma de também manter vivo o legado dela e apresentar suas músicas as novas gerações que me seguem”, afirmou.

A cantora explicou ainda que o projeto foi pensado especialmente para as redes sociais, reunindo algumas das canções que considera mais representativas da obra de Selena. 

“Além disso, gosto de dizer que sou muito admiradora do trabalho e trajetória da Selena, então resolvi fazer essa pequena homenagem na semana que ela completaria aniversário. É um tributo direcionado para minhas redes sociais onde eu canto algumas das músicas mais especiais da obra dessa diva que tanto me inspira artisticamente. Tudo foi feito com muito amor e respeito para todos aqueles, que assim como eu, também são fãs”, disse.

Zaynara também ressaltou que a influência de Selena está presente de forma constante em sua carreira. De acordo com a artista, incluir músicas da cantora mexicana em seus shows é uma prática recorrente, reforçando a conexão com o repertório. “Além dessa homenagem, aliás, eu sempre procuro trazer a Selena viva em meio a minha obra, por meio dos meus shows. Sempre que posso inclui uma música dela no setlist”, completou.

 

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

zaynara

cultura

celebridades

selena quintanilla
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ASSUNTO SÉRIO

Zé Felipe revela vício em remédios após enfrentar crises de ansiedade

Artista afirmou que recorreu aos remédios como forma de lidar com questões emocionais

15.04.26 18h13

MÚSICA

Álbum ao vivo inédito de Gal Costa ganha prévia com três músicas lançadas nesta semana

Projeto reúne faixas de Gilberto Gil, Djavan e Caetano Veloso em versão acústica

15.04.26 17h02

GRATUITO

Seminário 'Cultura, é muita onda!' promove dois dias de formação e articulação cultural em Belém

Evento gratuito do Comitê de Cultura do Pará reúne agentes, produtores e coletivos com foco no empreendedorismo cultural

15.04.26 11h03

dia do trabalhador

Arlindinho celebra o Dia do Trabalhador com samba em Belém

Com dois palcos e open bar, cantor comanda programação de samba no feriado em Belém

15.04.26 10h24

MAIS LIDAS EM CULTURA

INVESTIGAÇÃO

PF prende dono da página Choquei em operação por transações ilegais com MC Ryan SP e Poze do Rodo

A função do influenciador consistiria em divulgar conteúdos favoráveis ao funkeiro e na promoção de plataformas de apostas e rifas, além de potencialmente atuar na contenção de crises de imagem relacionadas às investigações

15.04.26 9h53

SAÚDE

Erika Januza atualiza estado de saúde após ser internada no Rio de Janeiro

A atriz permanece acompanhada por familiares e pelo companheiro durante o tratamento

15.04.26 9h10

POLÍCIA

Operação da PF contra lavagem de dinheiro prende MC Ryan SP; Poze do Rodo também é detido

Operação acontece em diversos estados do Brasil; investigação aponta que envolvidos usavam sistema para ocultar valores que podem ultrapassar R$ 1,6 bilhão

15.04.26 8h41

SAÚDE

Dra. Sandra Lee, da série 'A Rainha dos Cravos', sofre AVC durante as gravações

A estrela do reality show precisou suspender as atividades de produção e iniciar cronograma de reabilitação motora e ocupacional

15.04.26 9h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda