Zaynara transforma redes sociais em palco para tributo a Selena Quintanilla

A cantora paraense Zaynara lançou uma série especial em tributo à artista mexicana Selena Quintanilla, considerada um dos maiores nomes da música latina. O projeto reúne cinco canções emblemáticas da carreira da cantora e foi publicado ao longo da semana no Instagram e no TikTok da artista, em uma contagem regressiva até esta quinta-feira (16), data em que Selena completaria mais um ano de vida.

VEJA MAIS

O primeiro cover divulgado foi “Si Una Vez”, apontado por Zaynara como sua canção favorita. Na publicação, a artista destacou o significado da faixa, associando-a à ideia de aprender com a dor e não repetir erros. Em seguida, foi a vez de “Bidi Bidi Bom Bom”, que, segundo a cantora, fala sobre o coração acelerando sem pedir permissão.

Para encerrar a série, Zaynara preparou uma versão completa com todas as músicas do projeto, incluindo também “Como la flor”, “Amor prohibido” e “La carcacha”, disponível a partir de hoje nas redes sociais.

Além das interpretações, a cantora também investiu na construção visual do tributo, adotando um estilo inspirado na juventude de Selena, com cabelos longos e lisos.

O projeto também dialoga com o momento atual da carreira da artista paraense. Zaynara já levou canções de Selena Quintanilla aos palcos em apresentações ao vivo, como no Festival Psica, e mantém uma relação próxima com o repertório da mexicana.

“Eu conheci a Selena Quintanilla há uns 10 anos, por acaso, num vídeo no YouTube. Eu sempre fui muito fã da Demi Lovato, que era muito próxima da Selena Gomez. Um dia, assistindo um vídeo sobre a Selena Gomez, descobri que o nome dela era uma homenagem à Selena Quintanilla. Aquilo me chamou atenção na hora. Eu tinha 14 anos e fui pesquisar quem era essa artista. Quando eu vi… meus olhos brilharam”, relembrou Zaynara.

A artista também destacou a importância da cantora mexicana em sua trajetória e no cenário musical. Segundo ela, Selena possui uma carreira marcante e segue atravessando gerações, com forte presença entre fãs no Pará e em outras regiões do Brasil.

“Minha homenagem é uma forma de também manter vivo o legado dela e apresentar suas músicas as novas gerações que me seguem”, afirmou.

A cantora explicou ainda que o projeto foi pensado especialmente para as redes sociais, reunindo algumas das canções que considera mais representativas da obra de Selena.

“Além disso, gosto de dizer que sou muito admiradora do trabalho e trajetória da Selena, então resolvi fazer essa pequena homenagem na semana que ela completaria aniversário. É um tributo direcionado para minhas redes sociais onde eu canto algumas das músicas mais especiais da obra dessa diva que tanto me inspira artisticamente. Tudo foi feito com muito amor e respeito para todos aqueles, que assim como eu, também são fãs”, disse.

Zaynara também ressaltou que a influência de Selena está presente de forma constante em sua carreira. De acordo com a artista, incluir músicas da cantora mexicana em seus shows é uma prática recorrente, reforçando a conexão com o repertório. “Além dessa homenagem, aliás, eu sempre procuro trazer a Selena viva em meio a minha obra, por meio dos meus shows. Sempre que posso inclui uma música dela no setlist”, completou.