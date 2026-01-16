Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Zaynara é a única brasileira na lista 'Artists to Watch 2026' de plataforma de streaming

Artista do Pará representa o Brasil em lista anual que destaca novos nomes da música mundial

O Liberal
fonte

O destaque marca mais um reconhecimento internacional para o Brasil no campo cultural, após a repercussão recente do cinema nacional no exterior (Globo/ Daniela Toviansky)

O serviço de streaming de áudio Amazon Music divulgou a lista “Artists to Watch 2026”, que reúne 49 artistas em ascensão no cenário musical internacional. Entre os nomes selecionados, a cantora paraense Zaynara é a única representante brasileira na edição deste ano.

VEJA MAIS

image Zaynara lança remix de música com a presença de influenciadores paraenses
Música chega com visualizer inédito com participações também de bailarinos e tem balada de Belém como cenário

image Zaynara grava coreografia de 'Amazônia Menu' no Ver-o-Peso
Gravação da artista paraense reuniu DJ Dinho Tupinambá e destacou a força da cultura amazônica em Belém

image Cantora Zaynara revela coreografia oficial de novo single 'Perfume de Bôta'

O destaque marca mais um reconhecimento internacional para o Brasil no campo cultural, após a repercussão recente do cinema nacional no exterior. Desta vez, o foco recai sobre a música. Conhecida como uma das precursoras do Beat Melody, Zaynara integra a lista ao lado de artistas de diferentes países e gêneros musicais, que vão do K-pop ao country. Entre os selecionados estão Destin Conrad, Seyi Vibez, EJAE, Max Styler, PRESIDENT, NewDad, MEOVV e Adam Klobi.

Em nota, a cantora afirmou que recebeu a notícia com emoção e destacou a importância do reconhecimento para a música produzida no Norte do país. Segundo ela, a presença na lista reforça a visibilidade do trabalho desenvolvido por sua equipe e amplia o alcance da música brasileira no cenário internacional.

Zaynara tem 24 anos e lançou dois álbuns, sendo o mais recente intitulado “Amor Perene”. Ao longo da carreira, realizou parcerias com artistas como Pabllo Vittar, Joelma, Tierry e Gaby Amarantos. Também participou de festivais de grande porte, entre eles Rock in Rio, The Town e Psica, além de ter se apresentado no Amazônia Live, em 2025, no mesmo evento que contou com show de Mariah Carey.

Em 2024, a artista recebeu prêmios nacionais, incluindo o de Revelação no Prêmio Multishow e no WME Awards Brasil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Zaynara

Amazon Music

Artists to Watch 2026
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BBB

BBB 26: Ex-namorada de Pedro faz denúncias de agressões, traições e humilhações contra brother

No relato, Ysa diz que passou a sofrer ameaças e agressões físicas após o término, afirmando que perdoou em diversas ocasiões por ser muito jovem

16.01.26 9h13

SP X PA

VÍDEO: 'Porquinho da Paulista' rebate paraense que chamou São Paulo de 'pobre de cultura'

Artista de rua da Avenida Paulista respondeu comentário em vídeo nas redes sociais e enalteceu a cultura de Belém

15.01.26 20h48

MÚSICA

Alcione grava medley em homenagem às tradições do Amapá com colaboração de paraense

Cantora reafirma seu amor pela pluralidade brasileira ao dar voz a um compilado de canções

15.01.26 13h37

CARNAVAL 2026

Musas do Bloco Minhocão, em Tucuruí, são escolhidas para os desfiles de 2026

Primeiro arrastão ocorre neste fim de semana e já terá as três escolhidas no desfile

15.01.26 12h48

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB

BBB 26: Ex-namorada de Pedro faz denúncias de agressões, traições e humilhações contra brother

No relato, Ysa diz que passou a sofrer ameaças e agressões físicas após o término, afirmando que perdoou em diversas ocasiões por ser muito jovem

16.01.26 9h13

BBB 26

Você lembra? Veterana do BBB 2026 denunciou participante por pedofilia e ele acabou preso

Ana Paula Renault protagonizou um dos momentos mais graves da história do programa ao denunciar comportamentos de Laércio de Moura, ex-participante que hoje cumpre pena em regime fechado

14.01.26 17h14

MÚSICA

Ray Douglas, cantor do brega e da seresta, morre aos 68 anos

Douglas estava internado na UTI desde a noite de quarta-feira, 14

16.01.26 10h57

SAÍDA

Henri Castelli se pronuncia após ter convulsões e deixar o BBB 26

O ator recebeu atendimento médico durante o dia, mas a saída foi decidida após orientações de profissionais da saúde

15.01.26 9h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda