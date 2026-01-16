Zaynara é a única brasileira na lista 'Artists to Watch 2026' de plataforma de streaming
Artista do Pará representa o Brasil em lista anual que destaca novos nomes da música mundial
O serviço de streaming de áudio Amazon Music divulgou a lista “Artists to Watch 2026”, que reúne 49 artistas em ascensão no cenário musical internacional. Entre os nomes selecionados, a cantora paraense Zaynara é a única representante brasileira na edição deste ano.
O destaque marca mais um reconhecimento internacional para o Brasil no campo cultural, após a repercussão recente do cinema nacional no exterior. Desta vez, o foco recai sobre a música. Conhecida como uma das precursoras do Beat Melody, Zaynara integra a lista ao lado de artistas de diferentes países e gêneros musicais, que vão do K-pop ao country. Entre os selecionados estão Destin Conrad, Seyi Vibez, EJAE, Max Styler, PRESIDENT, NewDad, MEOVV e Adam Klobi.
Em nota, a cantora afirmou que recebeu a notícia com emoção e destacou a importância do reconhecimento para a música produzida no Norte do país. Segundo ela, a presença na lista reforça a visibilidade do trabalho desenvolvido por sua equipe e amplia o alcance da música brasileira no cenário internacional.
Zaynara tem 24 anos e lançou dois álbuns, sendo o mais recente intitulado “Amor Perene”. Ao longo da carreira, realizou parcerias com artistas como Pabllo Vittar, Joelma, Tierry e Gaby Amarantos. Também participou de festivais de grande porte, entre eles Rock in Rio, The Town e Psica, além de ter se apresentado no Amazônia Live, em 2025, no mesmo evento que contou com show de Mariah Carey.
Em 2024, a artista recebeu prêmios nacionais, incluindo o de Revelação no Prêmio Multishow e no WME Awards Brasil.
