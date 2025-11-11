Capa Jornal Amazônia
Cultura

Zaynara grava coreografia de 'Amazônia Menu' no Ver-o-Peso

Gravação da artista paraense reuniu DJ Dinho Tupinambá e destacou a força da cultura amazônica em Belém

Gustavo Vilhena*
fonte

O álbum “Amor Perene” apresenta novas sonoridades e reafirma o poder criativo dos artistas do Norte do Brasil. (Foto / Anthony Araújo)

Na manhã desta terça-feira (11), o Mercado do Ver-o-Peso, em Belém, recebeu a cantora paraense Zaynara e sua equipe para a gravação da coreografia de “Amazônia Menu”, uma das faixas do novo álbum “Amor Perene”. A produção, feita em um dos maiores símbolos da cultura amazônica, contou com a participação especial do DJ Dinho Tupinambá, referência no cenário musical paraense.

Zaynara celebra identidade amazônica em novo trabalho

A artista transformou o Ver-o-Peso em um verdadeiro palco aberto para celebrar a força amazônica em meio ao movimento da feira, ao colorido das barracas e ao som das batidas da aparelhagem de Dinho Tupinambá. A coreografia é marcada por elementos regionais e passos que reforçam a identidade amazônica, unindo tradição e modernidade — proposta central do novo trabalho de Zaynara.

Álbum “Amor Perene” destaca musicalidade do Norte

Com essa nova fase, Zaynara reafirma sua conexão com o território e com a musicalidade da Amazônia. O álbum “Amor Perene” apresenta novas sonoridades e reafirma o poder criativo dos artistas do Norte do Brasil. A canção “Amazônia Menu” é descrita pela cantora como um convite para dançar, reconhecer e sentir a floresta como inspiração viva.

Gravação movimenta redes e valoriza cultura paraense

Parte da divulgação do novo álbum, a gravação no Ver-o-Peso foi planejada para movimentar as redes sociais, unindo o ritmo do beatmelody e a força da cultura amazônica em uma só batida.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

