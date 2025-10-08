Zaynara vai lançar álbum 'Amor Perene' com feat de Tierry

A cantora e compositora paraense Zaynara lança nesta quarta-feira (9), às 21h, seu segundo álbum de estúdio, Amor Perene, o primeiro sob a Sony Music Brasil. O projeto marca uma nova fase na carreira da artista, que vem conquistando destaque nacional com sua mistura de ritmos e identidade amazônica. O álbum chega completo às plataformas digitais, com visuais para todas as faixas, e traz como destaque o feat com Tierry na música “Cinco Estrelas”, cujo clipe será lançado às 12h desta quinta-feira (10).

Em Amor Perene, Zaynara aposta em uma sonoridade diversa que reflete suas origens e vivências. A artista mistura arrocha, beat melody, techno melody, bachata e incorpora referências de metalera inspiradas no Mestre Cupijó, de sua cidade natal, Cametá. “Esse álbum representa esse novo momento da minha carreira e da minha vida. Eu tô pisando ainda mais firme no que já fiz, mas com novos elementos, com uma identidade ainda mais forte”, afirma.

O projeto também reforça a conexão da cantora com o Pará. Todos os visuais das faixas foram gravados em Benevides, em uma única diária. “Gravar tudo em um dia foi um grande desafio, mas a equipe foi incrível. No mesmo lugar conseguimos criar cenários completamente diferentes. Amor Perene é um álbum feliz, intenso, dramático — ele é muito eu”, disse.

Feat com Tierry

O destaque do álbum é a música “Cinco Estrelas" com Tierry, que mistura o arrocha característico do cantor com o toque bem-humorado e bregoso de Zaynara. “Eu já tinha feito arrocha no meu primeiro álbum, mas quis trazer de novo, dessa vez com alguém muito forte nesse estilo. O Tierry topou, foi super aberto, e a música ficou com um teor cômico, mas com narrativa. Não teria pessoa melhor para dividir essa comigo”, revelou.

Conceito do álbum: amor e rios perenes

A ideia de Amor Perene surgiu a partir da relação simbólica entre os rios amazônicos e os sentimentos humanos. “Eu estava pensando nos rios e na minha vivência na beira do Tocantins. Quis fazer músicas que conversassem com isso, que falassem de relações — românticas ou não — e das fases de cheia e seca que a gente vive”, explica.

Algumas faixas citam até o filósofo Heráclito, conceito presente em “Aceita Meu Tchau”. “O álbum fala sobre o fluxo da vida, sobre cuidar da gente mesmo. O amor perene é isso: o amor constante, que se mantém mesmo quando tudo muda. O cuidado com nós mesmos precisa ser perene”, completa.

Palcos e próximos passos

Após dividir o palco com grandes nomes da música brasileira, Zaynara se prepara para apresentar as novas faixas em turnê, incluindo o Festival Rock The Mountain, onde pretende mostrar o novo repertório. “Quero trazer para o palco uma experiência, não apenas um show. Não é só subir, cantar e ir embora. Eu preciso impactar alguém de alguma forma, quero que as pessoas saiam dali diferentes, com uma experiência nova”, afirma.

Trajetória da artista

O ápice da carreira de Zaynara aconteceu em julho de 2024, quando assinou contrato com a Sony Music Brasil, consolidando sua presença no cenário nacional. Ainda no ano passado, lançou singles de sucesso, como “Sou do Norte”, a nova versão de “Quem Manda em Mim”, com Pabllo Vittar, e “Aquele Alguém”, com Joelma, considerada sua “madrinha artística”.

O sucesso nas redes sociais e nos palcos rendeu a Zaynara o prêmio de Artista Revelação do Ano no Prêmio Multishow de Música Brasileira, em dezembro de 2024. Com feats especiais em Amor Perene e uma identidade musical potente, ela reafirma seu papel como uma das vozes emergentes mais fortes da música contemporânea brasileira.