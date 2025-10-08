Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Zaynara vai lançar álbum 'Amor Perene' com feat de Tierry

No álbum, Zaynara aposta em uma sonoridade diversa que reflete suas origens e vivências

Laura Serejo
fonte

Cantora Zaynara em ensaio para álbum 'Amor Perene' (Foto: Tereza Maciel | Divulgação)

A cantora e compositora paraense Zaynara lança nesta quarta-feira (9), às 21h, seu segundo álbum de estúdio, Amor Perene, o primeiro sob a Sony Music Brasil. O projeto marca uma nova fase na carreira da artista, que vem conquistando destaque nacional com sua mistura de ritmos e identidade amazônica. O álbum chega completo às plataformas digitais, com visuais para todas as faixas, e traz como destaque o feat com Tierry na música “Cinco Estrelas”, cujo clipe será lançado às 12h desta quinta-feira (10). 

Em Amor Perene, Zaynara aposta em uma sonoridade diversa que reflete suas origens e vivências. A artista mistura arrocha, beat melody, techno melody, bachata e incorpora referências de metalera inspiradas no Mestre Cupijó, de sua cidade natal, Cametá. “Esse álbum representa esse novo momento da minha carreira e da minha vida. Eu tô pisando ainda mais firme no que já fiz, mas com novos elementos, com uma identidade ainda mais forte”, afirma. 

O projeto também reforça a conexão da cantora com o Pará. Todos os visuais das faixas foram gravados em Benevides, em uma única diária. “Gravar tudo em um dia foi um grande desafio, mas a equipe foi incrível. No mesmo lugar conseguimos criar cenários completamente diferentes. Amor Perene é um álbum feliz, intenso, dramático — ele é muito eu”, disse.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Zaynara aparece de repente em aula de fitdance e dança com alunos de academia em Belém
Cantora se junta aos alunos durante coreografia de “Perfume de Bôta” e transforma aula em diversão

image Cantora paraense Zaynara participa de especial do 'Caldeirão do Mion' na TV Globo
Zaynara abriu o segundo bloco do programa cantando "Quem Manda em Mim" e colocou a plateia para dançar

image Zaynara lança Perfume da Bôta e celebra nova fase na música
Após um ano de conquistas, incluindo parceria com Pabllo Vittar e vitória no Prêmio Multishow, a cantora apresenta seu novo single, que mistura Beat Melody e influências do Mestre Cupijó

Feat com Tierry 

O destaque do álbum é a música “Cinco Estrelas" com Tierry, que mistura o arrocha característico do cantor com o toque bem-humorado e bregoso de Zaynara. “Eu já tinha feito arrocha no meu primeiro álbum, mas quis trazer de novo, dessa vez com alguém muito forte nesse estilo. O Tierry topou, foi super aberto, e a música ficou com um teor cômico, mas com narrativa. Não teria pessoa melhor para dividir essa comigo”, revelou.

Conceito do álbum: amor e rios perenes

A ideia de Amor Perene surgiu a partir da relação simbólica entre os rios amazônicos e os sentimentos humanos. “Eu estava pensando nos rios e na minha vivência na beira do Tocantins. Quis fazer músicas que conversassem com isso, que falassem de relações — românticas ou não — e das fases de cheia e seca que a gente vive”, explica.

Algumas faixas citam até o filósofo Heráclito, conceito presente em “Aceita Meu Tchau”. “O álbum fala sobre o fluxo da vida, sobre cuidar da gente mesmo. O amor perene é isso: o amor constante, que se mantém mesmo quando tudo muda. O cuidado com nós mesmos precisa ser perene”, completa.

Palcos e próximos passos

Após dividir o palco com grandes nomes da música brasileira, Zaynara se prepara para apresentar as novas faixas em turnê, incluindo o Festival Rock The Mountain, onde pretende mostrar o novo repertório. “Quero trazer para o palco uma experiência, não apenas um show. Não é só subir, cantar e ir embora. Eu preciso impactar alguém de alguma forma, quero que as pessoas saiam dali diferentes, com uma experiência nova”, afirma.

Trajetória da artista

O ápice da carreira de Zaynara aconteceu em julho de 2024, quando assinou contrato com a Sony Music Brasil, consolidando sua presença no cenário nacional. Ainda no ano passado, lançou singles de sucesso, como “Sou do Norte”, a nova versão de “Quem Manda em Mim”, com Pabllo Vittar, e “Aquele Alguém”, com Joelma, considerada sua “madrinha artística”.

O sucesso nas redes sociais e nos palcos rendeu a Zaynara o prêmio de Artista Revelação do Ano no Prêmio Multishow de Música Brasileira, em dezembro de 2024. Com feats especiais em Amor Perene e uma identidade musical potente, ela reafirma seu papel como uma das vozes emergentes mais fortes da música contemporânea brasileira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Zaynara

lançamento

música popular paraense
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ENTENDA O TERMO

'Sou sapiossexual': entenda o significado da palavra utilizada por suposta affair de Vini Jr.

Modelo Anna Carolina Silva chamou atenção ao usar o termo nas redes sociais após ser apontada como novo affair do jogador do Real Madrid

09.10.25 10h45

CELEBRIDADES

'Não sou moleque', diz Vini Jr. em resposta a suposta affair após polêmica; entenda

Modelo e irritou com atitude diante de promessa de Vini Jr. e chamou o atleta do Real Madrid de “maníaco"

09.10.25 9h19

EITA!

Vinícius Jr. publica nota sobre relação com Virginia Fonseca e pede desculpas

Declaração do atacante do Real Madrid ocorre após repercussão de affair com outras mulheres

08.10.25 22h03

INAUGURAÇÃO

Caixa Cultural Belém é inaugurada com exposições e espaço para eventos culturais

O espaço, localizado na Estação das Docas, abre ao público com entrada gratuita e traz as mostras ‘Espíritos da Floresta’, do coletivo MAHKU, e ‘Paisagens em Suspensão’

08.10.25 21h58

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

'Não sou moleque', diz Vini Jr. em resposta a suposta affair após polêmica; entenda

Modelo e irritou com atitude diante de promessa de Vini Jr. e chamou o atleta do Real Madrid de “maníaco"

09.10.25 9h19

bola murcha

Vini Jr teria proposto trisal entre modelo e amiga, diz portal

Modelo afirma que jogador perdeu o interesse após perceber que viagem não incluiria sua amiga; entenda o caso

08.10.25 15h46

Acabou!

Virginia confirma fim de romance com Vini Jr.: ‘Cada um seguirá seu caminho’

Nos últimos dias, a influenciadora havia postado uma série de registros na casa de Vini, em Madrid

07.10.25 21h37

EITA!

Vinícius Jr. publica nota sobre relação com Virginia Fonseca e pede desculpas

Declaração do atacante do Real Madrid ocorre após repercussão de affair com outras mulheres

08.10.25 22h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda