VÍDEO: Zaynara aparece de repente em aula de fitdance e dança com alunos de academia em Belém

Imagine estar em uma aula de fitdance, suando na coreografia, quando de repente o cantor da música que toca no som entra na sala e começa a dançar também. Foi exatamente o que aconteceu com o criador de conteúdo Ediel Sousa, em uma academia localizada no bairro da Batista Campos, em Belém. A artista em questão era a cantora paraense Zaynara, que também estava treinando no espaço no momento da aula. O vídeo do momento foi compartilhado em seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira (3).

Assista ao vídeo:

VEJA MAIS

“Estava na aula de fitdance e do nada a Zaynara apareceu”, escreveu na legenda do vídeo. A música era “Perfume de Bôta”, sucesso de Zay que decidiu entrar de surpresa na sala.

A aula era conduzida por Luiz Vilena, coreógrafo da artista. No registro, Zaynara aparece entrando às pressas, se junta aos alunos e logo mergulha na coreografia. O clima de treino vira festa, com todos acompanhando a interpretação animada.

“Aula do Luiz Vilena é sempre uma surpresa! Do nada a Zaynara na aula”, reforçou Ediel em sua publicação.

O vídeo viralizou entre os seguidores, que reagiram com bom humor nos comentários. “Como é bonita e carismática”, elogiou uma internauta. “Quando eu vou para a academia essas coisas não acontecem”, brincou outra.