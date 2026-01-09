Capa Jornal Amazônia
Quem é Bruna Furlan, neta de Carlos Alberto de Nóbrega que está com câncer aos 24 anos

Desde que abriu seu diagnóstico no Instagram, ganhou mais de 100 mil seguidores. Até a publicação desta matéria, mais de 272 mil pessoas acompanhavam o perfil da jovem.

Estadão Conteúdo
fonte

Bruna Furlan, neta do humorista Carlos Alberto de Nóbrega (Reprodução / Redes Sociais)

Bruna Furlan de Nóbrega, neta do humorista Carlos Alberto de Nóbrega, compartilhou em suas redes sociais na tarde de quarta-feira, 7, que está com câncer de mama aos 24 anos.

Em vídeo publicado no Instagram, Bruna disse que recebeu, no fim de dezembro, o diagnóstico de um carcinoma mamário invasivo, do tipo não especial, hormonal, HER2 negativo e com metástase.

"Vai ser uma longa jornada de exames, quimioterapia, cirurgia e radioterapias. Mas também vai ser uma jornada de amor, felicidade e aprendizados", escreveu ela, que resolveu divulgar publicamente sua experiência depois de se informar sobre o crescimento da doença em mulheres jovens.

Quem é Bruna Furlan de Nóbrega

Bruna Furlan de Nóbrega tem 24 anos e é filha de Vini Nóbrega, um dos seis filhos do humorista Carlos Alberto de Nóbrega.

Ela é influenciadora e publica conteúdos sobre estilo de vida, bem-estar, moda e viagens. Graduada em Jornalismo pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), Bruna trabalha na produtora audiovisual e agência criativa Guizza.

Desde que abriu seu diagnóstico no Instagram, ganhou mais de 100 mil seguidores. Até a publicação desta matéria, mais de 272 mil pessoas acompanhavam o perfil da jovem.

"Eu não estou deixando isso público por empatia, por like ou por qualquer outro motivo que as pessoas possam achar. Estou fazendo isso porque descobri que o câncer de mama tem crescido em mulheres mais jovens, e isso me chocou muito", explicou Bruna no início do vídeo.

Nos comentários, recebeu apoio de colegas famosas como Larissa Manoela, Maísa Silva, Fernanda Concon e Susana Werner.

A jovem pretende documentar as etapas do tratamento e continuar mostrando sua "vida normal" na rede social, para que outras jovens na mesma situação possam se identificar. "Estou no auge da minha juventude e não quero deixar meu tratamento atrapalhar minha juventude, da mesma forma que não quero deixar minha juventude atrapalhar meu tratamento", refletiu.

