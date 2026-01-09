Quem é Bruna Furlan, neta de Carlos Alberto de Nóbrega que está com câncer aos 24 anos

Bruna Furlan de Nóbrega, neta do humorista Carlos Alberto de Nóbrega, compartilhou em suas redes sociais na tarde de quarta-feira, 7, que está com câncer de mama aos 24 anos.

Em vídeo publicado no Instagram, Bruna disse que recebeu, no fim de dezembro, o diagnóstico de um carcinoma mamário invasivo, do tipo não especial, hormonal, HER2 negativo e com metástase.

"Vai ser uma longa jornada de exames, quimioterapia, cirurgia e radioterapias. Mas também vai ser uma jornada de amor, felicidade e aprendizados", escreveu ela, que resolveu divulgar publicamente sua experiência depois de se informar sobre o crescimento da doença em mulheres jovens.

Quem é Bruna Furlan de Nóbrega

Bruna Furlan de Nóbrega tem 24 anos e é filha de Vini Nóbrega, um dos seis filhos do humorista Carlos Alberto de Nóbrega.

Ela é influenciadora e publica conteúdos sobre estilo de vida, bem-estar, moda e viagens. Graduada em Jornalismo pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), Bruna trabalha na produtora audiovisual e agência criativa Guizza.

Desde que abriu seu diagnóstico no Instagram, ganhou mais de 100 mil seguidores. Até a publicação desta matéria, mais de 272 mil pessoas acompanhavam o perfil da jovem.

"Eu não estou deixando isso público por empatia, por like ou por qualquer outro motivo que as pessoas possam achar. Estou fazendo isso porque descobri que o câncer de mama tem crescido em mulheres mais jovens, e isso me chocou muito", explicou Bruna no início do vídeo.

Nos comentários, recebeu apoio de colegas famosas como Larissa Manoela, Maísa Silva, Fernanda Concon e Susana Werner.

A jovem pretende documentar as etapas do tratamento e continuar mostrando sua "vida normal" na rede social, para que outras jovens na mesma situação possam se identificar. "Estou no auge da minha juventude e não quero deixar meu tratamento atrapalhar minha juventude, da mesma forma que não quero deixar minha juventude atrapalhar meu tratamento", refletiu.