Cantora paraense Zaynara participa de especial do 'Caldeirão do Mion' na TV Globo

Zaynara abriu o segundo bloco do programa cantando "Quem Manda em Mim" e colocou a plateia para dançar

Amanda Martins
fonte

Zaynara no 'Caldeirão do Mion' neste sábado (9) (Globoplay)

A cantora paraense Zaynara foi uma das atrações musicais do último episódio do especial “Caldeirão de Inverno”, exibido pela TV Globo neste sábado (9). A artista dividiu o palco com Vitor Kley, Marina Sena e Pocah, em gravação realizada nas Cataratas do Iguaçu, cartão-postal de Foz do Iguaçu. 

O programa, comandado por Marcos Mion, apresentou performances que mesclaram sucessos consagrados com músicas de trabalho dos convidados, dentro do quadro “Sobe o Som”. Na dinâmica, os artistas homenageiam ícones da música interpretando canções conhecidas pelo público, além de conversarem com o apresentador e divulgarem novos projetos.

No episódio, Priscilla Castelo Branco e Julia Rabello competiram contra Raul Gazolla e Humberto Martins, tentando adivinhar músicas a partir de poucos acordes para conquistar o troféu “Lucinho Molhado”.

Eleita “Cantora Revelação do Ano” no Prêmio Multishow 2024, Zaynara apresentou a faixa “Quem Manda em Mim”, destacando o beat do tecnomelody. Durante o encontro, Mion agradeceu a participação: “Muito feliz em receber você. Fazia muito tempo que a gente queria você aqui. Muito obrigada por ter vindo”, disse o apresentador.

Ao contemplar o cenário das Cataratas, a cantora relembrou momentos pessoais: “Lembrei da minha infância, quando ia para o interior para a casa do meu avô, que ficava em uma palafita, na beira do rio”, contou.

No quadro musical, Zaynara também interpretou uma canção da banda Scorpions, performance que gerou elogios nas redes sociais. “Égua! Diva faz assim”, comentou um internauta. “Ela interpretou a canção tão belamente, que eu precisei vir procurá-la no Insta, que voz maravilhosa”, escreveu outro usuário.

Em seus Stories no Instagram, a artista mostrou que assistiu ao programa reunida com a família. “Assistindo juntos”, publicou.

