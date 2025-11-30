Erika Hilton é pedida em casamento pelo namorado e anuncia noivado nas redes sociais

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) anunciou que está noiva do fotógrafo Daniel Zezza. O pedido foi feito no sábado (29), durante uma surpresa preparada por Daniel em São Paulo. A parlamentar compartilhou a novidade em seu perfil no X, onde escreveu: “Meu Deus, eu acabo de ser pedida em noivado numa surpresa linda”.

Daniel também publicou registros do momento nas redes sociais, exibindo a aliança e comemorando a decisão do casal com a frase: “Ela disse sim”. Eles estão juntos desde 2023.

Segundo a assessoria de imprensa de Erika Hilton, o pedido ocorreu em um restaurante da capital paulista. Em nota, a equipe informou que a deputada aceitou visivelmente emocionada. A publicação destacou que o momento foi cuidadosamente planejado por Daniel, que preparou a surpresa para marcar uma nova etapa na relação.

Quem é Daniel Zezza

Daniel Zezza é fotógrafo, filmmaker e diretor criativo. Ele se identifica como homem trans e compartilha em seu perfil no Instagram registros do trabalho, fotos ao lado de Erika e relatos pessoais.

Erika Hilton, que tem 32 anos, e Daniel Zezza estão juntos desde 2023. A relação vinha sendo construída de forma discreta, apesar da visibilidade pública da parlamentar.