Zaynara lança single e clipe de ‘Aceita Meu Tchau’ em feat com cantora nordestina
Cantora paraense se uniu a Raphaela Santos em conexão entre regiões do país
A cantora Zaynara antecipa as comemorações de seu aniversário de 24 anos e presenteia o público com novidades. A cametaense que completa idade nova nesta sexta-feira, 08, lança um dia antes do seu bday, uma música. O Beat Melody “Aceita Meu Tchau”, feat com pernambucano, Raphaela Santos, está disponível nas plataformas digitais.
O videoclipe foi liberado na noite desta quinta-feira, 07.
A música “Aceita Meu Tchau” chega como se fosse o encontro de dois rios ao unir a princesa da música paraense e a favorita do Brega pernambucano.
Este é o segundo single que antecede seu próximo álbum.
“Estou muito feliz em apresentar aos meus fãs mais um single que antecede o meu novo álbum. Ainda mais por essa ser uma música envolvente, mas com um recado firme e potente. Por isso não tive dúvidas ao decidir convidar a Raphaela Santos para fazer essa colaboração. O clipe também foi algo muito bacana de ser filmado, pois pude dar continuidade ao aprofundamento da atmosfera da nova era da minha carreira”, comenta Zaynara.
Já Raphaela Santos, festeja a colaboração: "Foi um prazer e uma honra enorme estar ao lado de Zaynara, que é uma menina talentosíssima e com energia incrível. Já conhecia o trabalho dela desde o início de sua carreira, o que me deixou ainda mais empolgada em poder misturar o Beat Melody do Pará com o Brega do Recife. Tenho certeza de que os nossos fãs vão amar demais essa canção.”
Com a colaboração desses dois fenômenos da nova geração, o single celebra a força e determinação das mulheres do Norte e Nordeste com uma letra que destaca o momento de entender as transformações. O clipe, dirigido por Bruno Martinho, constrói exatamente essa atmosfera ao contar com troca de figurinos produzidos pelos styling de Igor Garcia e Matheus Melzani. O vestido usado foi confeccionado pelo estilista Brendo Mathias.
VEJA MAIS
"A narrativa se intensifica. Ela continua como a Deusa da Luz do Luar, agora de maneira mais teatral e maximalista. O vestido em camadas traz textura, fluidez e uma presença ainda mais marcante. O tecido branco reflete a luz com delicadeza, criando a ilusão de que ela própria a emite. A headpiece do estilista Marco Apollonio complementa essa imagem celestial e quase sobrenatural, enquanto a sandália transparente reforça a sensação de leveza, como se ela flutuasse, distante da terra. Esse segundo figurino, também exclusivo, foi idealizado por mim (Igor Garcia) ao lado do Matheus Melzani, que somos o stylists do clipe, e teve sua peça principal confeccionada pelo estilista Brendo Mathias, que possui em seu repertório peças esculturais que invocam essa ilusão de movimento e fluidez estática", conta Igor Garcia.
"Criar esse vestido para a Zaynara foi como dar vida a uma flor em escala monumental. É, sem dúvida, a peça mais grandiosa que já desenvolvi — uma flor gigante que se abre em cena, quase viva. Vestir a Zaynara com esse look foi um prazer imenso, porque ela tem uma presença que combina com o gesto exagerado da peça. Foi sobre celebrar o corpo, a beleza e a força em forma de flor", acrescenta o estilista Brendo Mathias, que assinou o vestido branco feito com exclusividade para a cantora usar no clipe.
Bruno Martinho esteve com Zaynara em “Perfume da Bôta” e firma a parceria com esse novo single. Em “Aceita Meu Tchau”, o videoclipe foi gravado em cenários naturais compostos por águas de uma lagoa da região de Santana, localizado no município de Jaboatão dos Guararapes (PE).
"Desde o começo nós tivemos o cuidado em criar signos e elementos importantes para contar essa história, como o mistério da lua e a imagem da vitória-régia que, juntos, se conectam com toda mitologia que a Zaynara traz em seu trabalho. Também trouxemos o elemento do fogo, que serve como transmutação e potência, além da água, que representa emoção. Eu acho que conseguimos trazer algo que ficou esteticamente muito bonito para essa música", conta Bruno.
