Zaynara e Raphaela Santos unem beat melody e brega em novo feat; veja spoiler do videoclipe

Zaynara e Raphaela Santos estão preparando uma colaboração musical que promete unir os ritmos do Norte e Nordeste do Brasil. As artistas gravaram juntas um videoclipe em Recife, na última quarta-feira (23/07), e uma imagem dos bastidores já circula nas redes sociais.

Na foto vazada, as duas aparecem lado a lado em um cenário à beira do rio, rodeadas pela natureza — uma estética que tem marcado os últimos lançamentos visuais de Zaynara.

Apesar da expectativa criada pela prévia, ainda não há informações oficiais sobre o nome da música ou a data de lançamento do single e do videoclipe. O que se sabe até agora é que a colaboração irá reunir dois gêneros fortes e populares: o beat melody de Zaynara e o brega de Raphaela Santos.

Zaynara, revelada nas redes sociais e nos palcos do Pará, venceu o Prêmio Multishow 2023 na categoria Artista Revelação e tem consolidado sua presença no cenário nacional com colaborações de peso, como Gaby Amarantos e Pabllo Vittar.

Já Raphaela Santos, apelidada de “Rainha da Sofrência”, é uma das vozes mais potentes do brega pernambucano. Em março deste ano, lançou o single “Estrela Dourada” ao lado da também paraense Joelma, mostrando que essa não é sua primeira ponte musical com artistas do Norte.

Confira a imagem dos bastidores:

Clipe de Zaynara e Raphaela Santos é gravado no Recife.