Pará no Prêmio Multishow 2024: Saiba quem foram as artistas paraenses vencedoras

Os trabalhos musicais de artistas paraenses ganharam destaque na 31ª edição do Prêmio Multishow, realizada na última terça-feira (03), no Rio de Janeiro, que distribuiu troféus para as cantoras Zaynara, Viviane Batidão e Manu Bahtidão. Cada uma venceu em uma categoria diferente da cerimônia, que todos os anos premia os principais nomes da música brasileira.

Revelação do Ano

A cantora Zaynara venceu o prêmio ‘Revelação do Ano’, um dos mais importantes da noite, e que coroa a sua carreira em ascensão. Com apenas 23 anos, a cametaense se destaca como ícone do beat melody e com os sucessos ‘Sou do Norte’, ‘Quem Manda em Mim Sou Eu’.

Antes de subir ao palco, a artista conversou com jornalista e influenciador Juan Filder, que representou o Grupo Liberal na premiação. Emocionada, ela salientou a importância de representar o Pará no evento.

“Estou muito feliz de representar o nosso Pará com tantos outros artistas incríveis que também vieram do Pará. Está sendo uma noite de celebração mesmo com todos nós do Estado”, disse a artista.

Em seu discurso, Zaynara agradeceu a todas as mulheres do Norte que vieram antes dela (Foto: Reprodução Multishow)

Após receber o troféu de ‘Revelação do Ano’, Zaynara fez um grande discurso de agradecimento e destacou a importância das mulheres do norte para a música paraense.

“Agradeço ainda a cada pessoa do meu time que estão ao meu lado e também a tantas mulheres potentes do Norte, que através da música abriram caminho para que eu tivesse certeza que hoje seria possível também estar aqui. Esse prêmio é de todos nós!”, comemorou a paraense.

Zaynara também concorreu na categoria 'Brega do Ano', com a música ‘Quem Manda Em Mim Sou Eu’, que recebeu o feat de Pabllo Vittar, mas não saiu vencedora. No dia 17 de dezembro, a paraense poderá receber mais um prêmio na categoria Revelação do Women's Music Event Awards ( WME Awards Brasil), evento de música brasileira que acontece em São Paulo.

Prêmio Brasil

Dona de hits como ‘Galera da Golada’ e ‘Olha bem pra mim amor’, Viviane Batidão também foi premiada na categoria “Brasil”. Muito honrada em receber o troféu inédito na carreira, a cantora ressaltou a importância do prêmio para o estado do Pará.

Feliz com o prêmio, Viviane Batidão ressaltou a importância do prêmio para o estado do Pará (Foto: Reprodução Instagram)

"Eu estou muito feliz. Vocês não têm noção da importância do prêmio para a minha região. Eu sou do Norte do país, o meu Estado é o Pará. Viva o Pará! Esse prêmio não vai só para mim, vai para meus produtores DJ Betinho Izabelense, DJ Junho Vidal, minha equipe, meu filho, meus fãs que votaram muito, para as pessoas que sempre acreditaram em Belém", declarou a cantora.

Brega do Ano

O prêmio ‘Brega do Ano’ ficou com Manu Bahtidão pela música ‘Daqui Pra Sempre’, que foi cantada pela artista no palco do Multishow junto com Simone Mendes. Considerada paraense de coração, a cantora agradeceu ao Pará e afirmou que o prêmio é um marco em sua carreira.

Manu Bahtidão foi a vencedora na categoria ‘Brega do Ano’ com a música ‘Daqui Pra Sempre’ (Foto: Reprodução Instagram)

“É a primeira vez que eu recebo um prêmio assim dessa magnitude, é um marco pra minha música, pro brega, pro tecnomelody, enfim, quero agradecer a deus, ao meu esposo Anderson, a minha família, a Simone por essa parceria e por não ter soltado a minha mão. Quero agradecer e dizer pro meu Pará, o quanto eu te amo, isso aqui é por nós e pela nossa música”, disse a cantora em seu discurso.

Gaby Amarantos também esteve presente na cerimônia e concorreu ao prêmio ‘Brega do Ano’. Apesar de não ter vencido a categoria, a cantora salientou a importância de ver outras artistas paraenses ganhando destaque em eventos importantes como o Prêmio Multishow.

“É muito legal ver artistas novas chegando nessas premiações. O nosso movimento crescendo, a nossa união, o nosso movimento, quanto maior, quanto mais gente maior tiver, mais podemos conquistar esse Brasil”, declarou a paraense.

Repercussão

As premiações das artistas paraenses repercutiram fortemente nas redes sociais, em comentários que exaltaram o reconhecimento nacional da música produzida no estado. O governador do Pará, Helder Barbalho, parabenizou as cantoras pelas conquistas.

“Parabéns @zaynaraa, @manuoficial e @vivianebatidaoficial vencedoras do Prêmio @multishow Hoje, mais uma vez, a nossa música disse ‘Olha Bem pra Mim’ porque ‘Daqui pra Sempre’ eu ‘Sou do Norte’!! Viva à música paraense!!”, escreveu o governador, em suas redes sociais.

O prefeito eleito de Belém, Igor Normando, publicou nas redes suas felicitações às cantoras paraenses.

"Parabéns às incríveis Zaynara, Manu Bahtidão e Viviane Batidão pelo reconhecimento no Prêmio Multishow! Vocês representam a força e o talento da música paraense e nortista, levando ao Brasil toda a potência da nossa cultura", declarou Normando.

A cantora Joelma também compartilhou nas redes sociais sua alegria em ver as artistas paraenses no topo.

“É emocionante ver nosso Pará tão bem representado por artistas potentes e promissoras! @gabyamarantos @zaynaraa @vivianebatidaoficial. Gerações diferentes levando prêmios e enchendo o nosso estado de orgulho. Coração quentinho por saber que as nossas raízes seguem fortes. Parabéns meninas!”, escreveu Joelma no Instagram.

Confira abaixo a lista completa com os artistas vencedores em todas as categorias:

Instrumentista do Ano

Amaro Freitas - VENCEDOR

Hamilton de Holanda

Hermeto Pascoal

Jonathan Ferr

Pretinho da Serrinha

Rafael Castilho

Capa do Ano

CAJU – Liniker - VENCEDOR

Funk Generation - Anitta

OPROPRIO - Yago Oproprio

Serenata da GG, Vol. 1 - Gloria Groove

Tara e Tal - DUDA BEAT

Topo da Minha Cabeça - Tássia Reis

Produção Musical do Ano

Eduardo Pepato

Gustavo Ruiz Chagas

Julio Fejuca

Pretinho da Serrinha - VENCEDOR

Rafael Castilhol

Iuri Rio Branco

Arrocha do Ano

5 da Manhã - Natanzinho Lima

Arrasada - Heitor Costa

De Graça ou Pagando - Grelo

Mentira Estampada na Cara - Natanzinho Lima

Oração - Nadson o Ferinha

Só Fé - Grelo (VENCEDOR)

MPB do Ano

Cacau - Melly

CAJU - Liniker (VENCEDOR)

Feito a Maré - Jota.pê e Gilsons

Ouro Marrom - Jota.pê

TUDO - Liniker

VELUDO MARROM - Liniker

Clipe TVZ do Ano

Carta Aberta - MC Cabelinho (Dir. Rafael do Carmo)

La Noche - Yago Oproprio (Dir. Luis Carone)

Mil Veces - Anitta (Dir. Jackson Tisi) (VENCEDOR)

O Som - Matuê (Dir. Rafael do Carmo / Matuê)

Sagrado Profano - Luísa Sonza feat. Kayblack (Dir. Diego Fraga)

TUDO - Liniker (Dir. Marcelo Jarosz)

Funk do Ano

Joga Pra Lua – Anitta, Dennis, Pedro Sampaio (VENCEDOR)

MTG QUEM NÃO QUER SOU EU – Dj Topo, Mc Leozin, Seu Jorge, MC G15

Recadin No Espelho – Mc Kevin O Chris e Luísa Sonza

Rolé Na Favela de Nave – Oruam, Didi, Dj LC da Roça, MC K9, MC Smith, Mainstreet

Te Maceto Depois do Baile – Dj Zigão, Dj Lafon do Md, Mc Rodrigo do CN, Mc Rf

THE BOX MEDLEY FUNK 2 – THE BOX, Mc Brinquedo, MC Cebezinho, Mc Laranjinha, MC Tuto, Dj Oreia

Brega do Ano

DAQUI PRA SEMPRE - Manu Bahtidão e Simone Mendes (VENCEDOR)

Me Libera – Gaby Amarantos feat. Banda Uó

Não Vou te Deixar - Gaby Amarantos e Pabllo Vittar

Outra Vez - Raidol e Viviane Batidão

Quem Manda em Mim - Zaynara feat. Pabllo Vittar

Sobrou pra Você - AQNO

DJ do Ano

Alok (VENCEDOR)

Anna

Mochakk

Mu540

Paulete Lindacelva

Pedro Sampaio

Rock do Ano

Dentes Amarelos - Dead Fish

Do Tamanho da Vida - Barão Vermelho e Cazuza (VENCEDOR)

Eu Nunca Fui Embora - Fresno

Labirinto da Memória - Dead Fish

Perpétuo - Black Pantera

Tradução - Black Pantera

Show do Ano

Caetano & Bethânia

Ivete Sangalo: 3.0 - A Festa / Rock in Rio 2024

Iza - Rock in Rio 2024

Jão - Superturnê / Rock in Rio 2024 (VENCEDOR)

Ludmilla - Numanice #3 Tour / Rock in Rio 2024

Planet Hemp – Baseado em Fatos Reais: 30 anos De Fumaça / Rock in Rio 2024

Hit do Ano

Caju - Liniker

Escrito Nas Estrelas – Lauana Prado (VENCEDOR)

Macetando – Ivete Sangalo e Ludmilla

Nosso Primeiro Beijo – Gloria Groove

São Amores – Pabllo Vittar

Só Fé - Grelo

Samba/Pagode do Ano

Apaguei Pra Todos – Ferrugem e Sorriso Maroto

Coração Partido – Menos é Mais

Febre - Liniker e Thiaguinho

Maliciosa - Ludmilla

Me Bloqueia – Ferrugem

Nosso Primeiro Beijo – Gloria Groove (VENCEDOR)

Categoria Brasil

NORDESTE – Sued Nunes

CENTRO-OESTE – Thauane

SUL – Vitor Limma

NORTE – Viviane Batidão (VENCEDOR)

SUDESTE – Yan

Sertanejo do Ano

Dois Tristes – Simone Mendes

Escrito Nas Estrelas – Lauana Prado (VENCEDOR)

Gosta de Rua – Felipe & Rodrigo

Haverá Sinais – Jorge e Mateus, Lauana Prado

Mulher Foda – Simone Mendes

Xonei – Jorge e Mateus e Henrique & Juliano

Forró/Piseiro do Ano

Amor Na Praia – NATTAN

Beijo, Blues e Poesia – Seu Desejo

Casca de Bala – Thullio Milionário (VENCEDOR)

Coração de Vaqueiro - João Gomes

Maravilhosa - Zé Vaqueiro

Página de Ex – Mari Fernandez

Revelação do Ano

Duquesa

Grelo

Jota.pê

Os Garotin

Yago Oproprio

Zaynara (VENCEDORA)

Axé/Pagodão do Ano

Macetando - Ivete Sangalo part. Ludmilla (VENCEDOR)

Nego Doce - O Kannalha

Perna Bamba - Parangolé part. Léo Santana

Seus Recados - Ivete Sangalo e Liniker

Tá Gostosin - ÀTTØØXXÁ e É O Tchan

Tranca Rua - ÀTTØØXXÁ feat. Baco Exu do Blues

Música Urbana do Ano

A Dança - MC Hariel e Gilberto Gil (VENCEDOR)

Carta Aberta – MC Cabelinho

Crack com Mussilon - Matuê

La Noche – Yago Oproprio

Purple Rain – Duquesa, Yunk Vino e Go Dassisti

Você Parece Com Vergonha - Ajuliacosta

Pop do Ano

DEIXA ESTAR - Liniker, Lulu Santos e Pabllo Vittar

Mal - Jão e Gustavo Mioto

O Triste É Que Eu Te Amo - Jão

POCPOC - Pedro Sampaio

Sagrado Profano - Luísa Sonza feat. Kayblack

São Amores - Pabllo Vittar (VENCEDOR)

Gospel do Ano

Batalhas Secretas - Ton Carfi

Bênçãos que Não Têm Fim - Isadora Pompeo (VENCEDOR)

Lindo Momento - Julliany Souza

Ovelhinha - Isadora Pompeo

Toda Terra - Gabriela Rocha

Tu és + Águas Purificadoras - Fhop MUSIC, Débora Rabelo e Hamilton Rabelo

Álbum do Ano

333 - Matuê

CAJU - Liniker (VENCEDOR)

Funk Generation - Anitta

Rosa - Samuel Rosa

Se o Meu Peito Fosse o Mundo - Jota.pê

Serenata da GG, Vol. 1 - Gloria Groove

Artista do Ano

Ana Castela

Anitta

Gloria Groove

Jão

Liniker (VENCEDORA)

Matuê