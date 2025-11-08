Zaynara pode ser protagonista de nova série da Globo gravada em Belém

Conhecida por sucessos como Rensga Hits!, a produtora Glaz, vai produzir uma nova série para a Globo ambientada em Belém do Pará. Ainda em fase de pré-produção, o projeto terá como destaque o universo do tecnobrega e das tradicionais aparelhagens que movimentam a cena musical paraense.

A cantora Zaynara, de Cametá, está cotada para assumir o papel principal. A escolha pela artista reforça a intenção da emissora em apostar em talentos locais e autênticos.

A informação foi divulgada pelo jornalista Flávio Ricco, do Portal LeoDias.

O projeto seguirá a mesma a linha de Rensga Hits!, que valorizou a música sertaneja e o protagonismo feminino. Porém, mudando o foco, que dessa vez será a cultura amazônica e o tecnobrega.