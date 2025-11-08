Capa Jornal Amazônia
Zaynara pode ser protagonista de nova série da Globo gravada em Belém

Projeto terá o tecnobrega e as tradicionais aparelhagens como destaque

O Liberal
fonte

Carreira de Zaynara segue em ascensão, em 2024, ela foi eleita Artista Revelação no Prêmio Multishow (Globo/ Daniela Toviansky)

Conhecida por sucessos como Rensga Hits!, a produtora Glaz, vai produzir uma nova série para a Globo ambientada em Belém do Pará. Ainda em fase de pré-produção, o projeto terá como destaque o universo do tecnobrega e das tradicionais aparelhagens que movimentam a cena musical paraense.

A cantora Zaynara, de Cametá, está cotada para assumir o papel principal. A escolha pela artista reforça a intenção da emissora em apostar em talentos locais e autênticos. 

image Vídeo: Zaynara vai lançar álbum 'Amor Perene' com feat de Tierry
No álbum, Zaynara aposta em uma sonoridade diversa que reflete suas origens e vivências

image VÍDEO: Zaynara aparece de repente em aula de fitdance e dança com alunos de academia em Belém
Cantora se junta aos alunos durante coreografia de “Perfume de Bôta” e transforma aula em diversão

image Ao lado de Joelma, Zaynara emociona plateia com beat melody no The Town
Com apenas 24 anos, ela levou a cultura do Pará ao show de Joelma, empolgando o público com uma apresentação eletrizante que foi ovacionada pelos fãs

A informação foi divulgada pelo jornalista Flávio Ricco, do Portal LeoDias. 

O projeto seguirá a mesma a linha de Rensga Hits!, que valorizou a música sertaneja e o protagonismo feminino. Porém, mudando o foco, que dessa vez será a cultura amazônica e o tecnobrega.

.
