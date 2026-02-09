Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: Zaynara e Gretchen aparecem juntas dançando 'Freak le boom boom'

Vídeo publicado pela cantora paraense divertiu fãs nas redes sociais

Hannah Franco
fonte

Zaynara se junta a Gretchen em dança de “Freak le boom boom” que virou trend. (Instagram/zaynara)

Zaynara e Gretchen dançaram juntas a coreografia de “Freak le boom boom”, música lançada em 1979 que voltou a viralizar nas redes sociais. O vídeo foi publicado no perfil da cantora paraense divertiu os fãs.

Na gravação, as duas aparecem descontraídas, reproduzindo a “dancinha” que se tornou tendência nas últimas semanas. Na legenda, Zaynara escreveu “as bases das músicas já estão prontas”, fazendo referência a um meme de Gretchen, no qual a artista comenta regravações de músicas antigas.

VEJA MAIS

image Gretchen rebate críticas após remodelar bumbum e fazer harmonização facial: 'Estou toda linda'
Cantora celebra resultados dos procedimentos estéticos e responde críticas

image Jenny Miranda, filha adotiva de Gretchen, estreia em conteúdo adulto
Novidade foi compartilhada nas redes sociais e provocou comentários de seguidores

Nos comentários, internautas reagiram com bom humor à parceria. “A Princesinha do Pará e a Rainha do Rebolado”, escreveu um seguidor. “Será que a Zaynara vai aceitar ser a sucessora do legado?”, brincou outro.

Lançada no fim dos anos 1970, “Freak le boom boom” voltou a ganhar destaque após a circulação de vídeos antigos e novas coreografias nas redes sociais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Zaynara

Gretchen

freak le boom boom
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SUCESSO

Nirah prepara maratona de shows pelo Pará e celebra lançamento de novo single no Carnaval

Cantora anuncia roteiro carnavalesco que passará por diferentes regiões paraenses que parra pela energia do CanaBelém à magia da Ilha do Marajó

09.02.26 10h16

SUPER BOWL

Por que a NFL não vai pagar Bad Bunny pelo show do intervalo do Super Bowl? Entenda

O intervalo do Super Bowl é considerado a maior vitrine da indústria do entretenimento mundial e um dos momentos de maior audiência

09.02.26 8h50

EXCLUSIVO

Mozão do Brasil: Filipe Bragança mergulha no universo sertanejo para viver seu primeiro protagonista

Ator assume o desafio de protagonizar João Raul, em "Coração Acelerado", a nova aposta da Globo. Em entrevista, o ator revela como sua experiência nos musicais ajudou na construção vocal do personagem

09.02.26 8h00

CAMPEÃ

Layane Santos vive primeiras emoções como soberana do Rainha das Rainhas 2026

A nova Rainha das Rainhas celebra vitória em almoço oficial de campeã com comemoração ao lado de torcida

08.02.26 16h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

OI OI OI!

'Avenida Brasil 2' pode ter volta de elenco original; veja nomes

Com a expectativa pela segunda parte de Avenida Brasil, saiba quem do elenco principal da novela já teria confirmado presença e os que negociam retorno

09.02.26 16h37

TOPO

MC Mirella mantém domínio no top 1 em plataforma de conteúdo adulto; veja a lista com o top 10

Funkeira está no topo da Privacy e registra o quarto mês consecutivo como o perfil mais acessado da rede social

08.05.25 13h05

Desespero

Alberto Cowboy recebe ajuda às pressas no BBB 26, após engasgar e perder o ar

Episódio assustou os participantes, mas não impediu a presença do participante na prova do Anjo

07.02.26 21h37

BEBÊ A BORDO

MC Mirella revela que está grávida do segundo filho com Dynho Alves

Revelação aconteceu nos bastidores de gravação com a influenciadora Maya Massafera

31.07.25 8h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda