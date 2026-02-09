VÍDEO: Zaynara e Gretchen aparecem juntas dançando 'Freak le boom boom'

Zaynara e Gretchen dançaram juntas a coreografia de “Freak le boom boom”, música lançada em 1979 que voltou a viralizar nas redes sociais. O vídeo foi publicado no perfil da cantora paraense divertiu os fãs.

Na gravação, as duas aparecem descontraídas, reproduzindo a “dancinha” que se tornou tendência nas últimas semanas. Na legenda, Zaynara escreveu “as bases das músicas já estão prontas”, fazendo referência a um meme de Gretchen, no qual a artista comenta regravações de músicas antigas.

Nos comentários, internautas reagiram com bom humor à parceria. “A Princesinha do Pará e a Rainha do Rebolado”, escreveu um seguidor. “Será que a Zaynara vai aceitar ser a sucessora do legado?”, brincou outro.

Lançada no fim dos anos 1970, “Freak le boom boom” voltou a ganhar destaque após a circulação de vídeos antigos e novas coreografias nas redes sociais.