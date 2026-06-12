Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (12/06)?
O filme "Por Toda A Minha Vida" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Além do Tempo' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (12/06), às 15h25, o filme "Por Toda A Minha Vida", dirigido por Marc Meyers e estrelado por Jessica Rothe, Harry Shum Jr., Kyle Allen. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "Por Toda A Minha Vida"?
A trama inspirada em fatos reais acompanha um jovem casal, Jenn Carter (Rother) e Sol Chau (Shum Jr.), que acabaram de noivar e têm tudo para dar certo. Porém, quando ele é diagnosticado com um câncer terminal, os planos de casamento se tornam algo impossível. Com isso, uma corrida contra o tempo se inicia e seus amigos se unem para fazer de tudo para que o casamento ocorra em duas semanas.
Veja o trailer do filme "Por Toda A Minha Vida"
Informações do filme "Por Toda A Minha Vida"
- Título original: All My Life
- Classificação: 12 anos
- Duração: 1h33min
- Nacionalidade: norte-americana
- Gênero: romance
- Lançamento: 2020
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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