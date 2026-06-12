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Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (12/06)?

O filme "Por Toda A Minha Vida" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Além do Tempo' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Por Toda a Minha Vida" é o filme de hoje da Sessão da Tarde (Divulgação)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (12/06), às 15h25, o filme "Por Toda A Minha Vida", dirigido por Marc Meyers e estrelado por Jessica Rothe, Harry Shum Jr., Kyle Allen. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Por Toda A Minha Vida"?

A trama inspirada em fatos reais acompanha um jovem casal, Jenn Carter (Rother) e Sol Chau (Shum Jr.), que acabaram de noivar e têm tudo para dar certo. Porém, quando ele é diagnosticado com um câncer terminal, os planos de casamento se tornam algo impossível. Com isso, uma corrida contra o tempo se inicia e seus amigos se unem para fazer de tudo para que o casamento ocorra em duas semanas.

Veja o trailer do filme "Por Toda A Minha Vida"

Informações do filme "Por Toda A Minha Vida"

  • Título original: All My Life
  • Classificação: 12 anos
  • Duração: 1h33min
  • Nacionalidade: norte-americana
  • Gênero: romance
  • Lançamento: 2020

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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