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Entenda por que a filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo teve de retirar nódulo do rosto

Graciele contou que viveu momentos de grande tensão antes da cirurgia

Estadão Conteúdo

A influenciadora Graciele Lacerda revelou que a filha Clara, de 1 ano e 5 meses, precisou passar por um procedimento cirúrgico. A intervenção ocorreu após médicos identificarem nódulos sob uma mancha arroxeada no rosto da menina.

Clara retirou um dos nódulos para a realização de uma biópsia. Este exame deverá apontar a causa do problema e orientar os próximos passos do tratamento.

Nas redes sociais, Graciele contou ter vivido momentos de grande tensão antes da cirurgia. Segundo a influenciadora, ela e Zezé Di Camargo ficaram preocupados com a necessidade de anestesia geral e com o jejum exigido para a filha.

Mancha misteriosa e tratamentos iniciais

Graciele relatou que tudo começou quando Clara tinha cerca de sete meses. Uma pequena mancha apareceu em seu rosto. Inicialmente, a família acreditou ser uma reação alérgica a perfume ou à barba de alguém próximo.

Com o passar dos meses, a lesão desaparecia e voltava com formatos diferentes. Para resolver o problema, Clara utilizou diversos tratamentos, incluindo pomadas com corticoides, mas sem uma melhora definitiva.

A situação se tornou mais delicada durante uma viagem da família à Suíça. Graciele relatou que as baixas temperaturas e a água da região, com alta concentração de calcário, agravaram o estado da pele da filha.

"A gente voltou de lá com a pele da Clara de um jeito assustador. A gente entrou em pânico. Só piorava", contou Graciele nas redes sociais.

Na época, Clara precisou tomar antibióticos devido à intensidade das lesões. A influenciadora revelou que se preocupou tanto com a saúde da filha que dedicou a Quaresma à recuperação, realizando orações por 40 madrugadas consecutivas.

Descoberta dos nódulos e cirurgia

Após consultar uma nova médica, a família foi orientada a suspender todos os produtos aplicados no rosto da criança. O objetivo era permitir que a pele se regenerasse naturalmente. Com o tempo, as lesões visíveis desapareceram.

Um ultrassom realizado posteriormente, no entanto, trouxe uma nova preocupação. Embora a pele estivesse recuperada, o exame identificou vários nódulos sob a região onde a mancha arroxeada havia surgido. Por isso, os médicos recomendaram a retirada de um deles para análise.

A cirurgia foi realizada com sucesso e Clara passa bem. A pequena segue em recuperação, utilizando um curativo no rosto e sob observação constante para evitar quedas ou impactos. Os pontos deverão ser retirados nesta sexta-feira, 12.

Enquanto aguarda o resultado da biópsia, Graciele afirmou estar otimista. Ela agradeceu as mensagens de apoio e as orações enviadas pelos seguidores.

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