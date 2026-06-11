Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Dia dos Namorados na Assembleia Paraense traz noite com tributos a Roberto Carlos e Elvis Presley

O evento une o melhor da música romântica de décadas passadas ao charme da alta gastronomia para criar uma experiência inesquecível a dois

O Liberal
fonte

Clássicos de Roberto Carlos e do Rei do Rock embalam a noite de sexta-feira na sede campestre da Assembleia Paraense (Divulgação)

Para os casais que não abrem mão de celebrar a parceria em grande estilo, combinar alta gastronomia e música ao vivo é a receita perfeita; o Dia dos Namorados é um momento especial. Apostar em um jantar romântico em um ambiente sofisticado e acolhedor tem sido a escolha favorita de quem deseja fugir do clichê e transformar a noite de 12 de junho em uma experiência sensorial inesquecível a dois.

A Assembleia Paraense propõe essa experiência nesta sexta-feira, 12, na programação em homenagem ao Dia dos Namorados. O evento será no Deck 360º (sede campestre), a partir das 19 horas, com o tema “APaixonados do Deck”.

“Serão muitas emoções!”, afirma o músico Pedrinho Cavalléro que, ao lado do amigo, o também músico Maca Maneschy, apresentará o show “Emoções”, com os clássicos românticos de Roberto Carlos.

VEJA MAIS

image Restaurantes de Belém projetam aumento de até 20% no faturamento durante o Dia dos Namorados
Programação especial, música ao vivo e experiências gastronômicas devem atrair casais e impulsionar vendas no setor

image Golpes românticos no Dia dos Namorados: veja os principais riscos e como se proteger
Especialistas alertam para fraudes que usam relacionamentos online para roubar dinheiro e dados pessoais

image Concerto à luz de velas especial de Dia dos Namorados ganha edição em Belém
O espetáculo à luz de velas traz um repertório apaixonante executado pelo Quarteto de Cordas Monte Cristo, mesclando hinos internacionais como "All Of Me" e "Your Song" a grandes clássicos nacionais como "Amor I Love You" e "Por Você"

Pedrinho conta que ele e Maca Maneschy idealizaram o show para homenagear os 85 anos de Roberto Carlos, completados em abril passado. E por ter um repertório genuinamente romântico, vai casar perfeitamente com a ocasião. O show reúne canções que fazem parte da memória afetiva da dupla, como "Detalhes", "Proposta" e "As curvas da estrada de Santos", entre outras.

"O público que se prepare porque vai ter muitas emoções lá no Deck. Ainda mais tendo Roberto Carlos, um dos cantores românticos mais queridos do Brasil", reitera o músico.

Além de Pedrinho Cavalléro (voz e violão) e Maca Maneschy (voz), o show terá a participação de Mário Jorge (baixo), Mariano (bateria e voz) e do maestro Argentino Neto (sax e teclado).

Com uma sólida trajetória iniciada em 1979, Pedrinho Cavalléro soma mais de 45 anos de carreira dedicados à música. Seus primeiros passos foram marcados pela composição e direção musical da peça “Os Perigos da Bondade”, para o Grupo Experiência. Ao longo dos anos, o artista acumulou prêmios em festivais por todo o Brasil e conquistou reconhecimento internacional, como o prestigiado 2º lugar no Festival da RFI, em Paris. Como compositor de destaque, teve suas obras gravadas por grandes ícones da música paraense, entre eles Nilson Chaves, Nazaré Pereira e Lucinha Bastos.

Outra grande atração da noite será o cover Elvis da Amazônia, interpretado pelo cantor Hely Jr. O artista fará um passeio pelos grandes sucessos das décadas de 1950 a 1970 do Rei do Rock. "Vamos cantar os rocks, mas vamos dar ênfase às canções românticas do Elvis, por ser uma data especial", destaca. Clássicos como “Love Me Tender”, “Can't Help Falling in Love”, “My Way” e “Kiss Me Quick” estão confirmados no show.

Reconhecido como o melhor cover nacional do inesquecível astro americano, Hely Jr. traz uma performance que vai além da voz grave e do inglês eloquente. O espetáculo ganha força com uma caracterização impecável, marcada por figurinos próprios com pantalonas, golas altas e pedrarias, além dos trejeitos característicos, semelhança física marcante, costeletas longas e o clássico topete com brilhantina.

E, para completar a programação, o evento contará com a playlist do DJ Fernando Azevedo, que tocará vídeos, tornando a experiência audiovisual completa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Elvis da Amazônia

pedrinho cavalléro

Dia dos Namorados
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Dia dos Namorados na Assembleia Paraense traz noite com tributos a Roberto Carlos e Elvis Presley

O evento une o melhor da música romântica de décadas passadas ao charme da alta gastronomia para criar uma experiência inesquecível a dois

11.06.26 12h21

SUCESSO

Gaby Amarantos vence o Prêmio da Música Brasileira com o projeto audiovisual ‘Rock Doido’

Em noite de gala, a artista paraense conquistou o troféu, celebrou um ano do projeto e já anunciou show comemorativo na Fundição Progresso

11.06.26 11h06

QUALIDADE

Jennifer Lopez revela que o filme brasileiro ‘Ainda Estou Aqui’ mudou sua vida durante divórcio

"Essa reação diz muito sobre a obra", comemora Fernanda Torres ao saber de admiração da cantora

11.06.26 9h04

MODA

Brazilcore: Como a estética de Copa se reinventa com customização e identidade urbana

Stylist e influenciadoras revelam as principais apostas da temporada e provam que a união de peças básicas, acessórios de peso e upcycling é o maior acerto para os dias de jogo

11.06.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

QUALIDADE

Jennifer Lopez revela que o filme brasileiro ‘Ainda Estou Aqui’ mudou sua vida durante divórcio

"Essa reação diz muito sobre a obra", comemora Fernanda Torres ao saber de admiração da cantora

11.06.26 9h04

MODA

Brazilcore: Como a estética de Copa se reinventa com customização e identidade urbana

Stylist e influenciadoras revelam as principais apostas da temporada e provam que a união de peças básicas, acessórios de peso e upcycling é o maior acerto para os dias de jogo

11.06.26 8h00

SUCESSO

Gaby Amarantos vence o Prêmio da Música Brasileira com o projeto audiovisual ‘Rock Doido’

Em noite de gala, a artista paraense conquistou o troféu, celebrou um ano do projeto e já anunciou show comemorativo na Fundição Progresso

11.06.26 11h06

FAMOSOS

David Harbour fala de acusação de bullying feita por Millie Bobby Brown

Embora a atriz tenha relevado o caso, seu colega de elenco admitiu comportamento errático em nova entrevista

11.06.26 9h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda