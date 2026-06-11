Dia dos Namorados na Assembleia Paraense traz noite com tributos a Roberto Carlos e Elvis Presley

Para os casais que não abrem mão de celebrar a parceria em grande estilo, combinar alta gastronomia e música ao vivo é a receita perfeita; o Dia dos Namorados é um momento especial. Apostar em um jantar romântico em um ambiente sofisticado e acolhedor tem sido a escolha favorita de quem deseja fugir do clichê e transformar a noite de 12 de junho em uma experiência sensorial inesquecível a dois.

A Assembleia Paraense propõe essa experiência nesta sexta-feira, 12, na programação em homenagem ao Dia dos Namorados. O evento será no Deck 360º (sede campestre), a partir das 19 horas, com o tema “APaixonados do Deck”.

“Serão muitas emoções!”, afirma o músico Pedrinho Cavalléro que, ao lado do amigo, o também músico Maca Maneschy, apresentará o show “Emoções”, com os clássicos românticos de Roberto Carlos.

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Pedrinho conta que ele e Maca Maneschy idealizaram o show para homenagear os 85 anos de Roberto Carlos, completados em abril passado. E por ter um repertório genuinamente romântico, vai casar perfeitamente com a ocasião. O show reúne canções que fazem parte da memória afetiva da dupla, como "Detalhes", "Proposta" e "As curvas da estrada de Santos", entre outras.

"O público que se prepare porque vai ter muitas emoções lá no Deck. Ainda mais tendo Roberto Carlos, um dos cantores românticos mais queridos do Brasil", reitera o músico.

Além de Pedrinho Cavalléro (voz e violão) e Maca Maneschy (voz), o show terá a participação de Mário Jorge (baixo), Mariano (bateria e voz) e do maestro Argentino Neto (sax e teclado).

Com uma sólida trajetória iniciada em 1979, Pedrinho Cavalléro soma mais de 45 anos de carreira dedicados à música. Seus primeiros passos foram marcados pela composição e direção musical da peça “Os Perigos da Bondade”, para o Grupo Experiência. Ao longo dos anos, o artista acumulou prêmios em festivais por todo o Brasil e conquistou reconhecimento internacional, como o prestigiado 2º lugar no Festival da RFI, em Paris. Como compositor de destaque, teve suas obras gravadas por grandes ícones da música paraense, entre eles Nilson Chaves, Nazaré Pereira e Lucinha Bastos.

Outra grande atração da noite será o cover Elvis da Amazônia, interpretado pelo cantor Hely Jr. O artista fará um passeio pelos grandes sucessos das décadas de 1950 a 1970 do Rei do Rock. "Vamos cantar os rocks, mas vamos dar ênfase às canções românticas do Elvis, por ser uma data especial", destaca. Clássicos como “Love Me Tender”, “Can't Help Falling in Love”, “My Way” e “Kiss Me Quick” estão confirmados no show.

Reconhecido como o melhor cover nacional do inesquecível astro americano, Hely Jr. traz uma performance que vai além da voz grave e do inglês eloquente. O espetáculo ganha força com uma caracterização impecável, marcada por figurinos próprios com pantalonas, golas altas e pedrarias, além dos trejeitos característicos, semelhança física marcante, costeletas longas e o clássico topete com brilhantina.

E, para completar a programação, o evento contará com a playlist do DJ Fernando Azevedo, que tocará vídeos, tornando a experiência audiovisual completa.