Restaurantes de Belém projetam aumento de até 20% no faturamento durante o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados deve aquecer o setor de alimentação em Belém. Restaurantes da capital paraense estão investindo em decoração temática, cardápios especiais e atrações musicais para atrair casais e aumentar o faturamento. A expectativa dos empresários é de crescimento nas vendas entre 10% e 20% em comparação com períodos normais de funcionamento.

Além de ser uma das datas mais aguardadas pelo comércio, o Dia dos Namorados também representa uma oportunidade para bares, cafés e restaurantes ampliarem o movimento. Em alguns estabelecimentos, as reservas para o jantar especial já estão quase esgotadas.

(Foto: Thiago Gomes)

Experiência completa para os casais

A empresária Isabela Lima, proprietária de um restaurante no centro de Belém, afirma que a casa preparou uma programação diferenciada para a data. O estabelecimento funcionará normalmente durante o almoço e retomará as atividades à noite com um jantar especial voltado aos casais.

(Foto; Thiago Gomes)

"Nós vamos retornar às 19 horas com um jantar super especial, com decoração, música ao vivo, cardápio fechado e selecionado, além da presença da sommelière Ana Luna para trazer uma experiência ainda mais completa", destaca.

Segundo ela, a expectativa é que o faturamento cresça entre 10% e 15% durante o período. As reservas já começaram e praticamente todas as vagas disponíveis para o jantar foram preenchidas.

Isabela Lima. (Foto: Thiago Gomes)

"Estamos com quase todas as reservas completas e também vamos funcionar com fila de espera. A expectativa é receber cerca de 100 clientes a mais do que em um dia comum", afirma.

Tradição regional continua sendo a preferência

Para Nazareno Alves, proprietário de várias unidades de restaurantes de comida regional em Belém, a data exige planejamento, mas sem abrir mão dos pratos que fazem sucesso entre os clientes.

"Eu posso criar vários pratos, mas no Dia dos Namorados, se não tiver o peixe frito com açaí e o chã de camarão, é só falta apanhar aqui dentro. As pessoas vêm com essa expectativa", brinca o empresário.

Além do cardápio tradicional, os restaurantes da rede contarão com decoração temática e música ao vivo para tornar a celebração ainda mais especial.

Nazareno Alves. (Foto: Thiago Gomes)

"Vai ter voz e violão, decoração e toda uma preparação da equipe. É um dia esperado porque realmente representa um faturamento a mais para a empresa", ressalta.

Menu especial reúne pratos de diferentes regiões do Brasil para a data

Um restaurante especializado em culinária brasileira preparou um menu exclusivo para o Dia dos Namorados, com o objetivo de reunir sabores de diversas regiões do país em uma única experiência gastronômica. A proposta inclui entrada, pratos principais, sobremesa, bebidas selecionadas e espumante liberado durante o jantar.

A entrada será uma sequência composta por Bolinho de Filhote e Camarão Provençal. Entre os pratos principais estão o Carbonara de Joelho, inspirado na culinária de Minas Gerais; o Arroz de Rabada, típico do Nordeste; e a Costela de Tambaqui, acompanhada de arroz paraense e farofa de banana, com ingredientes característicos da Amazônia. A sobremesa prevista é o Gran Gâteau com chocolate amazônico.

Além do cardápio, a programação do evento contará com música ao vivo e cabine de fotos. As reservas devem ser feitas com antecedência devido à expectativa de alta procura para a data.

O gerente do estabelecimento, Mateus Ribeiro, destacou que a iniciativa busca valorizar a diversidade da culinária brasileira e proporcionar aos casais uma experiência gastronômica diferenciada durante o Dia dos Namorados.

Expectativa positiva para o setor

De acordo com Nazareno, o movimento já começa a aumentar no horário do almoço, mas o pico deve ocorrer durante o jantar, quando a maioria dos casais escolhe celebrar a data.

"Muita gente vem no almoço porque não consegue vir à noite por causa do trabalho, mas é no jantar que a coisa realmente acontece", observa.

O empresário acredita que o faturamento das unidades possa crescer cerca de 20% no período do Dia dos Namorados. A projeção acompanha o otimismo do setor, que vê na data uma oportunidade de fortalecer as vendas e oferecer experiências diferenciadas aos clientes.