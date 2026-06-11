Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Restaurantes de Belém projetam aumento de até 20% no faturamento durante o Dia dos Namorados

Programação especial, música ao vivo e experiências gastronômicas devem atrair casais e impulsionar vendas no setor

Jéssica Nascimento
fonte

Restaurante no bairro da Campina em Belém. (Foto; Thiago Gomes)

O Dia dos Namorados deve aquecer o setor de alimentação em Belém. Restaurantes da capital paraense estão investindo em decoração temática, cardápios especiais e atrações musicais para atrair casais e aumentar o faturamento. A expectativa dos empresários é de crescimento nas vendas entre 10% e 20% em comparação com períodos normais de funcionamento.

Além de ser uma das datas mais aguardadas pelo comércio, o Dia dos Namorados também representa uma oportunidade para bares, cafés e restaurantes ampliarem o movimento. Em alguns estabelecimentos, as reservas para o jantar especial já estão quase esgotadas.

image (Foto: Thiago Gomes)

Experiência completa para os casais

A empresária Isabela Lima, proprietária de um restaurante no centro de Belém, afirma que a casa preparou uma programação diferenciada para a data. O estabelecimento funcionará normalmente durante o almoço e retomará as atividades à noite com um jantar especial voltado aos casais.

image (Foto; Thiago Gomes)

"Nós vamos retornar às 19 horas com um jantar super especial, com decoração, música ao vivo, cardápio fechado e selecionado, além da presença da sommelière Ana Luna para trazer uma experiência ainda mais completa", destaca.

Segundo ela, a expectativa é que o faturamento cresça entre 10% e 15% durante o período. As reservas já começaram e praticamente todas as vagas disponíveis para o jantar foram preenchidas.

image Isabela Lima. (Foto: Thiago Gomes)

"Estamos com quase todas as reservas completas e também vamos funcionar com fila de espera. A expectativa é receber cerca de 100 clientes a mais do que em um dia comum", afirma.

Tradição regional continua sendo a preferência

Para Nazareno Alves, proprietário de várias unidades de restaurantes de comida regional em Belém, a data exige planejamento, mas sem abrir mão dos pratos que fazem sucesso entre os clientes.

"Eu posso criar vários pratos, mas no Dia dos Namorados, se não tiver o peixe frito com açaí e o chã de camarão, é só falta apanhar aqui dentro. As pessoas vêm com essa expectativa", brinca o empresário.

Além do cardápio tradicional, os restaurantes da rede contarão com decoração temática e música ao vivo para tornar a celebração ainda mais especial.

image Nazareno Alves. (Foto: Thiago Gomes)

"Vai ter voz e violão, decoração e toda uma preparação da equipe. É um dia esperado porque realmente representa um faturamento a mais para a empresa", ressalta.

Menu especial reúne pratos de diferentes regiões do Brasil para a data

Um restaurante especializado em culinária brasileira preparou um menu exclusivo para o Dia dos Namorados, com o objetivo de reunir sabores de diversas regiões do país em uma única experiência gastronômica. A proposta inclui entrada, pratos principais, sobremesa, bebidas selecionadas e espumante liberado durante o jantar.

A entrada será uma sequência composta por Bolinho de Filhote e Camarão Provençal. Entre os pratos principais estão o Carbonara de Joelho, inspirado na culinária de Minas Gerais; o Arroz de Rabada, típico do Nordeste; e a Costela de Tambaqui, acompanhada de arroz paraense e farofa de banana, com ingredientes característicos da Amazônia. A sobremesa prevista é o Gran Gâteau com chocolate amazônico.

Além do cardápio, a programação do evento contará com música ao vivo e cabine de fotos. As reservas devem ser feitas com antecedência devido à expectativa de alta procura para a data.

O gerente do estabelecimento, Mateus Ribeiro, destacou que a iniciativa busca valorizar a diversidade da culinária brasileira e proporcionar aos casais uma experiência gastronômica diferenciada durante o Dia dos Namorados.

Expectativa positiva para o setor

De acordo com Nazareno, o movimento já começa a aumentar no horário do almoço, mas o pico deve ocorrer durante o jantar, quando a maioria dos casais escolhe celebrar a data.

"Muita gente vem no almoço porque não consegue vir à noite por causa do trabalho, mas é no jantar que a coisa realmente acontece", observa.

O empresário acredita que o faturamento das unidades possa crescer cerca de 20% no período do Dia dos Namorados. A projeção acompanha o otimismo do setor, que vê na data uma oportunidade de fortalecer as vendas e oferecer experiências diferenciadas aos clientes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dia dos namorados

restaurantes de belém
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

administração

Durigan 'flexibilizou o bolso' e 'não tem dificuldade de liberar um dinheirinho', diz Lula

Lula também reclamou que a "elite administrativa" em Brasília "não sabe como vive o povo pobre"

11.06.26 18h03

volume recorde

Safra de soja será recorde, diz IBGE, que prevê recuo em algodão, arroz, milho, feijão e trigo

Em relação a 2025, a colheita de soja deve crescer 5,1%, totalizando 174,6 milhões de toneladas

11.06.26 16h03

'sem pressa'

Relator da proposta sobre fim da escala 6x1 defende retirada da urgência constitucional

Deputado afirmou que o Senado é "livre" para estabelecer o próprio cronograma da tramitação da PEC sobre a redução da jornada de trabalho

11.06.26 14h07

Queda

Preço do açaí já caiu cerca de 30% em Belém e pode chegar a R$ 20 no pico da safra

Litro do açaí chegou a ser vendido por R$ 40 durante os meses de maior escassez

11.06.26 12h38

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

OURO NEGRO DA AMAZÔNIA

Caroço do açaí vira aposta da indústria no Pará para reduzir emissão de carbono

Biomassa amazônica começa a substituir combustíveis fósseis em caldeiras industriais e pode acelerar metas de descarbonização até 2030

07.06.26 7h30

Turismo e Economia Sustentavél

Belém recebe Pavilhão dos Municípios no Hangar, de 11 a 14 de junho

Evento do Governo do Pará destaca o turismo e as oportunidades de negócios de todas as regiões paraenses

08.06.26 19h51

EMPREGO

Veja as 10 cidades do Pará que mais geraram emprego em 2026

Belém lidera ranking estadual de criação de vagas formais, enquanto Santana do Araguaia registra a maior expansão proporcional do mercado de trabalho

05.06.26 13h53

IMPACTOS DA GUERRA

Guerra no Irã encarece em 35% materiais de construção em Belém e reduz ritmo de compras no setor

Alta chega a 35% em itens derivados do petróleo, como tubos de PVC; empresários apontam impacto do frete e da crise internacional nos custos

09.06.26 9h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda