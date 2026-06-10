Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Golpes românticos no Dia dos Namorados: veja os principais riscos e como se proteger

Especialistas alertam para fraudes que usam relacionamentos online para roubar dinheiro e dados pessoais

Hannah Franco
fonte

Golpes românticos no Dia dos Namorados: veja os principais riscos e como se proteger (Reprodução/Freepik)

Com a chegada do Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, especialistas em cibersegurança reforçam o alerta sobre os chamados "golpes românticos", modalidade de fraude que utiliza vínculos afetivos criados pela internet para enganar vítimas e obter dinheiro, informações pessoais e até dados bancários.

O avanço dos aplicativos de relacionamento, das redes sociais e das ferramentas de inteligência artificial tem transformado a forma como as pessoas se conectam. Ao mesmo tempo, essas plataformas também abriram espaço para que criminosos aperfeiçoem estratégias de manipulação emocional, tornando os golpes cada vez mais sofisticados.

VEJA MAIS

image Golpe do falso advogado: operação com OAB-SP revela esquema de reprodução de vozes por IA

image Golpe do 'sequestro de reservas': saiba como identificar a fraude contra viajantes
Pesquisa aponta fraude que usa dados reais de hospedagem para enganar turistas após reservas

Segundo a empresa de cibersegurança Norton, os golpistas costumam investir tempo para conquistar a confiança das vítimas antes de fazer qualquer pedido. A criação de um vínculo emocional é uma das principais táticas utilizadas para reduzir a desconfiança e aumentar as chances de sucesso da fraude.

Como funcionam os golpes românticos?

Na maioria dos casos, os criminosos criam perfis falsos em aplicativos de relacionamento ou redes sociais e iniciam conversas frequentes com as vítimas. Após semanas ou até meses de interação, eles passam a fazer pedidos financeiros ou solicitam informações sensíveis.

Os fraudadores costumam alegar emergências médicas, dificuldades financeiras, problemas em viagens ou outras situações que despertem empatia e urgência.

Além dos prejuízos financeiros, as vítimas podem ter dados pessoais expostos, contas invadidas e até sofrer tentativas de extorsão.

Sinais de alerta para identificar uma fraude

Alguns comportamentos podem indicar que o relacionamento virtual não é verdadeiro. Entre os principais sinais estão:

  • Recusa frequente em fazer chamadas de vídeo;
  • Desculpas para evitar encontros presenciais;
  • Perfis com poucas fotos ou pouca atividade nas redes sociais;
  • Declarações de amor muito rápidas;
  • Pressa para transferir a conversa para aplicativos privados;
  • Pedidos de dinheiro ou ajuda financeira;
  • Solicitação de dados pessoais ou bancários.

Especialistas destacam que a combinação de vários desses comportamentos deve acender um sinal de alerta.

Confira como se proteger

Para reduzir os riscos de cair em golpes românticos, especialistas recomendam algumas medidas de segurança:

  • Ativar a autenticação em dois fatores nas redes sociais e aplicativos;
  • Configurar corretamente as opções de privacidade dos perfis;
  • Evitar divulgar informações pessoais sensíveis publicamente;
  • Pesquisar fotos de perfis suspeitos em mecanismos de busca;
  • Desconfiar de relacionamentos que evoluem rápido demais;
  • Nunca enviar dinheiro para pessoas conhecidas apenas pela internet;
  • Não compartilhar senhas, códigos de acesso ou dados bancários.

Com o aumento das interações online, especialistas reforçam que a conscientização é a principal ferramenta para evitar fraudes. A recomendação é manter cautela em novas conexões virtuais e verificar informações antes de estabelecer relações de confiança.

A orientação é simples: se houver pedidos de dinheiro, pressão emocional ou comportamentos suspeitos, interrompa o contato e denuncie o perfil à plataforma utilizada. Dessa forma, é possível evitar prejuízos financeiros e proteger informações pessoais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

golpe

cibersegurança
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda