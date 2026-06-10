Golpes românticos no Dia dos Namorados: veja os principais riscos e como se proteger

Com a chegada do Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, especialistas em cibersegurança reforçam o alerta sobre os chamados "golpes românticos", modalidade de fraude que utiliza vínculos afetivos criados pela internet para enganar vítimas e obter dinheiro, informações pessoais e até dados bancários.

O avanço dos aplicativos de relacionamento, das redes sociais e das ferramentas de inteligência artificial tem transformado a forma como as pessoas se conectam. Ao mesmo tempo, essas plataformas também abriram espaço para que criminosos aperfeiçoem estratégias de manipulação emocional, tornando os golpes cada vez mais sofisticados.

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Segundo a empresa de cibersegurança Norton, os golpistas costumam investir tempo para conquistar a confiança das vítimas antes de fazer qualquer pedido. A criação de um vínculo emocional é uma das principais táticas utilizadas para reduzir a desconfiança e aumentar as chances de sucesso da fraude.

Como funcionam os golpes românticos?

Na maioria dos casos, os criminosos criam perfis falsos em aplicativos de relacionamento ou redes sociais e iniciam conversas frequentes com as vítimas. Após semanas ou até meses de interação, eles passam a fazer pedidos financeiros ou solicitam informações sensíveis.

Os fraudadores costumam alegar emergências médicas, dificuldades financeiras, problemas em viagens ou outras situações que despertem empatia e urgência.

Além dos prejuízos financeiros, as vítimas podem ter dados pessoais expostos, contas invadidas e até sofrer tentativas de extorsão.

Sinais de alerta para identificar uma fraude

Alguns comportamentos podem indicar que o relacionamento virtual não é verdadeiro. Entre os principais sinais estão:

Recusa frequente em fazer chamadas de vídeo;

Desculpas para evitar encontros presenciais;

Perfis com poucas fotos ou pouca atividade nas redes sociais;

Declarações de amor muito rápidas;

Pressa para transferir a conversa para aplicativos privados;

Pedidos de dinheiro ou ajuda financeira;

Solicitação de dados pessoais ou bancários.

Especialistas destacam que a combinação de vários desses comportamentos deve acender um sinal de alerta.

Confira como se proteger

Para reduzir os riscos de cair em golpes românticos, especialistas recomendam algumas medidas de segurança:

Ativar a autenticação em dois fatores nas redes sociais e aplicativos;

Configurar corretamente as opções de privacidade dos perfis;

Evitar divulgar informações pessoais sensíveis publicamente;

Pesquisar fotos de perfis suspeitos em mecanismos de busca;

Desconfiar de relacionamentos que evoluem rápido demais;

Nunca enviar dinheiro para pessoas conhecidas apenas pela internet;

Não compartilhar senhas, códigos de acesso ou dados bancários.

Com o aumento das interações online, especialistas reforçam que a conscientização é a principal ferramenta para evitar fraudes. A recomendação é manter cautela em novas conexões virtuais e verificar informações antes de estabelecer relações de confiança.

A orientação é simples: se houver pedidos de dinheiro, pressão emocional ou comportamentos suspeitos, interrompa o contato e denuncie o perfil à plataforma utilizada. Dessa forma, é possível evitar prejuízos financeiros e proteger informações pessoais.