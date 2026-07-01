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VÍDEO: Rodrigo Hilbert ajuda a resgatar mulher com carro atolado em estrada

Publicação no TikTok já soma mais de 1 milhão de visualizações e reforça a fama do apresentador de colocar a mão na massa

Hannah Franco
fonte

Rodrigo Hilbert vira assunto nas redes após ajudar motorista em estrada (Reprodução/TikTok)

Uma motorista viveu uma situação inusitada após ter o carro atolado em uma estrada. Quem apareceu para ajudá-la foi o apresentador Rodrigo Hilbert, conhecido pelo público por seu perfil "faz-tudo", seja na cozinha, na marcenaria ou em trabalhos manuais.

O momento foi compartilhado pela usuária Jade no TikTok e rapidamente viralizou. Segundo ela, o ator apareceu de trator em uma zona rural para ajudar e não revelou a identidade.

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"Experiência individual: meu carro atolou numa estrada e quem apareceu pra me ajudar foi o Rodrigo Hilbert", escreveu a jovem sobre o vídeo, que mostra o apresentador verificando a situação do veículo.

Ao comentar o episódio, Jade ainda revelou um detalhe curioso: no momento do encontro, acabou confundindo Rodrigo Hilbert com o jornalista Tiago Leifert. "Desculpa, Rodrigo, por ter te chamado de Tiago Leifert", brincou ela na publicação.

 

@cabanehoodoodaily

dsclp rodrigo por ter te chamado de tiago leifert

♬ Saxophones getting louder - Sped Up - AntonioVivald

 

@cabanehoodoodaily Respondendo a @Ana Di Castro - Fotógrafa ♬ som original - jade

 

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