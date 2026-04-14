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Fernanda Lima diz que divide contas com Rodrigo Hilbert: 'Casei com um homem pobre'

A apresentadora também destacou a importância do planejamento financeiro, especialmente para mulheres que desejam ter filhos.

Estadão Conteúdo

A apresentadora Fernanda Lima defendeu mais abertura para falar sobre dinheiro dentro dos relacionamentos e comentou como divide as despesas com o marido, Rodrigo Hilbert. Em participação no podcast Terapira, ela afirmou que o tema ainda é cercado por inseguranças e precisa ser tratado com mais naturalidade.

Durante a entrevista, Fernanda Lima explicou como funciona a dinâmica financeira no casamento. "A gente divide as contas, mas de repente, um pagou a mais... Sabe? Você vive mais de 20 anos, então eu acho que é um assunto que a gente precisa se apropriar mais", disse.

A apresentadora também afirmou que ainda existe resistência em falar sobre dinheiro, inclusive em relação ao próprio valor profissional. "Parece que a gente tem vergonha de falar de dinheiro, parece que a gente tem uma insegurança de dizer quanto a gente vale (no mercado de trabalho)", afirmou.

Criação e relação com independência

Fernanda relatou que foi incentivada pelo pai a buscar independência financeira desde cedo. Segundo ela, esse direcionamento influenciou suas escolhas e prioridades.

"Meu pai me apoiava muito para eu ser autônoma. Ele sempre dizia: 'não te deslumbra, mas vai. Trabalha, constrói, junta'", contou.

A apresentadora afirmou ainda que o foco no trabalho fez com que abrisse mão de experiências da juventude. "Eu deixei de ser adolescente, porque eu já estava trabalhando.  Na época, eu lembro que me fazia um pouco de falta, mas eu nunca me arrependi", disse.

Na conversa, Fernanda Lima criticou a ideia de mulheres que buscam segurança em relacionamentos com homens ricos. "É tão patético, tão triste, porque num primeiro momento pode parecer a salvação, mas é justamente o tolhimento da liberdade", afirmou.

Ao comentar sua trajetória familiar, completou: "Minha avó casou com um homem pobre. Minha mãe casou com um homem pobre. Eu casei com um homem pobre".

Planejamento e autonomia

A apresentadora também destacou a importância do planejamento financeiro, especialmente para mulheres que desejam ter filhos. Segundo ela, ter renda própria amplia as possibilidades de escolha.

"Isso nos dá ferramenta para gente poder entrar onde a gente achar que tem que entrar. Sair de onde a gente achar que tem que sair, ter condições para decidir a nossa vida, decidir o nosso rumo", disse.

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert estão juntos desde 2001 e oficializaram a união em 2021. O casal tem três filhos: os gêmeos João e Francisco, de 17 anos, e Maria Manoela, de cinco.

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FERNANDA LIMA/RODRIGO HILBERT/CASAMENTO/DIVISÃO/CONTAS
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