VÍDEO: Rodrigo Hilbert encanta a web ao construir carro de areia para a filha brincar na praia

Nada de castelo de areia, Rodrigo Hilbert mais uma vez impressionou seus seguidores nas redes sociais neste domingo (14) com uma nova construção: um carro em "tamanho real" feito de areia na praia para sua filha, Maria Manoela, de 4 anos, brincar com um amiguinho.

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o ator mostra todo o processo de construção do "veículo", desde a moldagem da areia até a finalização com pedaços de madeira que encontrou na praia. A filha e o amigo também o auxiliaram na tarefa, que resultou em um carro de areia grande e detalhado, digno de uma oficina profissional.

Na legenda do vídeo, Hilbert escreveu: "Sempre bom alimentar o lúdico com as crianças, até na praia a gente tenta dar um jeito 😂♥️". A publicação rapidamente viralizou nas redes sociais, com diversos comentários elogiando a criatividade e o talento do apresentador. "Rodrigo Hilbert, até na praia brincando com os filhos, humilha nossos maridos", brincou uma seguidora. "Essa praia aí nem tinha. Ele chegou e fez hahaha", disse outra.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)