Fernanda Lima se declara para Rodrigo Hilbert e primogênitos: ‘Tenho esperança nos homens’

Fernanda Lima fez uma declaração para o marido, Rodrigo Hilbert, e os filhos primogênitos em um registro publicado no Instagram na última segunda-feira (22/04). Na publicação, a apresentadora aparece com a família na celebração de um aniversário triplo: o de Hilbert, que completou 44 anos no dia, e dos gêmeos João e Francisco, que fizeram 16 anos em 18 de abril.

“E por aqui a gente segue celebrando cada segundo de nossa existência. Em uma semana, três aniversários! Dois carneiros e um touro. Amo esses homens! Tenho esperança nos homens”, escreveu ela na legenda. "Por aqui, diálogos delicados, lágrimas, sensibilidade, abraços e vulnerabilidades são mais que bem-vindos! Ps: no niver do papai 'casa de ferreiro, bolo improvisado'", completou.

Nos comentários, não faltaram elogios dos internautas e dos amigos famosos. “Mermão, olha essa família”, disse Tatá Werneck. “Família linda demais”, comentou Fernanda Paes Leme, que deu à luz a sua primeira filha nesta semana. “Vivaaaaa”, comemorou Angélica.

Casamento

Casados há pouco mais de duas décadas, Fernanda Lima, de 46 anos, e Rodrigo Hilbert são pais dos gêmeos João e Francisco e da pequena Maria Manoela, de 4 anos. Em entrevista, a modelo afirmou que os dois se completam em um “equilíbrio”.

“O que posso expor é que o Rodrigo é bem ansioso e eu bem orgulhosa. Mas vamos bem juntos porque eu o acalmo e ele quebra meu orgulho. Outra coisa: eu sou super pontual e ele está sempre em cima da hora. Aí ele me relaxa e eu o coloco na linha”, detalhou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)