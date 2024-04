Kylie Jenner grávida de Timothée Chalamet? Internet especula após influenciadora aparecer de moletom

Rumores de que Kylie Jenner estaria grávida de Timothée Chalamet tomaram conta das redes sociais na terça-feira (23). Tudo começou com uma foto da modelo no funeral da própria tia, Karen Houghton, usando um moletom oversized preto e calça de moletom, destoando do look preto elegante do restante da família Kardashian-Jenner. O assunto já é um dos mais comentados do X, antigo Twitter, esta semana.

O visual diferente, somado ao fato de Kylie ter se afastado dos holofotes nos últimos meses, foi o suficiente para acender as especulações sobre uma possível gravidez. Vale lembrar que a influencer já é mãe de dois filhos, Stormi, de 6 anos, e Aire, de 2 anos, fruto do seu relacionamento com o rapper Travis Scott.

Kylie e Timothée estão juntos há cerca de um ano e a última aparição do casal foi durante o Globo de Ouro, no início de janeiro de 2024. Apesar de não haver nenhuma confirmação oficial, os fãs já se dividem entre memes e teorias sobre a suposta gestação. Alguns torcem para que a notícia seja real, enquanto outros lamentam a possibilidade do galã de Hollywood estar fora do mercado.

Confira a reação da web:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de OLiberal.com)