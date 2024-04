Kylie Jenner está grávida de Timothée Chalamet? Apresentador Daniel Tosh fala sobre possível filho

Kylie Jenner estaria grávida do ator Timothée Chalamet, seu namorado, segundo o apresentador norte-americano Daniel Tosh. A possível gestação da caçula do clã Kardashian-Jenner foi citada no episódio do podcast de Tosh divulgado nesta terça-feira (2).

Conforme o apresentador, um funcionário de uma loja de Malibu, Califórnia (Estados Unidos), teria descoberto a gestação. O estabelecimento foi fechado por uma semana para a gravação da última temporada do reality show “Keeping Up With The Kardashians”. Em uma das cenas, Kylie diz estar grávida do terceiro filho, fruto do relacionamento com Timothée.

A produção do programa afirmou que a informação é falsa e apenas um boato. Os agentes falaram, de acordo com o TMZ, que Kylie não está grávida e não ocorreu filmagem em mercearias.

Kylie Jenner é mãe de Stormi, 6 anos, e Aire Webster, 2 anos, filhos do rapper Travis Scott. A socialite e Timothée estão juntos há um ano.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)