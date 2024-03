Morre irmã mais nova de Kris Jenner, Karen Houghton

Karen Houghton, irmã mais nova de Kris Jenner, morreu nesta segunda-feira (18), aos 65 anos. A matriarca do clã Kardashian-Jenner compartilhou a informação e lamentou a perda da irmã em seu perfil no Instagram. Segundo Kris, a morte foi inesperada. Kris compartilhou uma série de fotos com a irmã e disse que Karen sempre se sentiu grata pela vida.

“Eu amo você, minha linda irmã”, escreveu. A causa da morte de Karen não foi revelada claramente. Segundo o TMZ, ela morreu naturalmente.

Confira a tradução do texto de Kris Jenner

“É com o coração mais pesado e profundo em tristeza que eu compartilho que minha irmã Karen morreu ontem inesperadamente. Meu coração dói pela minha mãe MJ e minha sobrinha Natalie, e eu oro a Deus que guie todos nós por esse tempo difícil. Karen era bonita por dentro e por fora. Ela era a mais doce, gentil, sensível e vulnerável, e tão, tão engraçada. Ela sempre foi grata por sua vida e cuidou da sua família e amigos, especialmente de sua linda filha. Ela segurou uma grande parte do meu coração e eu protejo cada memória que temos juntas. A morte de Karen me lembra que a vida é tão curta e preciosa, e o amanhã não nos pertence. Nós devemos falar àqueles que protegemos o quanto o amamos. Eu amo você, minha linda irmã.”

Kris Jenner tem 68 anos e é mãe de Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner. A socialite norte-americana foi casada com Robert Kardashian e Caitlyn Jenner.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)