Kim Kardashian passeia no Japão com bolsa de R$ 2,1 milhões

A socialite bilionária Kim Kardashian voltou aos holofotes ao chegar no estádio em Osaka, no Japão, com uma bolsa equivalente a R$ 2,1 milhões, considerada rara e a mais cara do mundo. A Hermès Himalayan Crocodile (bolsa) é feita de pele de crocodilo Niloticus, sendo vista como "excepcional" por ter um acabamento delicado.

VEJA MAIS

A empresa responsável pela produção, Hermès, já havia confirmado que não tem planos de continuar produzindo o Himalayan Croc Birkin.

Kim está passando uns dias no país e tem acompanhado alguns jogos, como o do Al Nassr x PSG, na ocasião, além de ter levado as crianças para ver o Neymar, que ficou no banco de reserva durante a partida.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)