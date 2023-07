Kim Kardashian posta foto sem maquiagem curtindo piscina no aniversário da filha de Kourtney

A empresária Kim Kardashian publicou uma foto ontem, 18, de biquíni e sem maquiagem em seu Instagram. A dona da marca Skims está no Havaí com a família comemorando o aniversário da sobrinha Penelope, filha de Kourtney. Confira!

Na legenda da foto publicada Kim escreveu “Risk and you shall receive” que em português significa: "Arrisque e você talvez receba". Os seguidores elogiaram a beleza sem maquiagem da musa: "Gostosa", "Aproveita as férias", "Meu bebê", disseram.

Confira a publicação original de Kim Kardashian no Instagram: