Kim Kardashian confirma participação em nova temporada de American Horror Story

Empresária, modelo, influencer e agora atriz? Kim Kardashian divulgou nesta segunda-feira (10), através das redes sociais, sua participação na nova temporada da série de terror ‘American Horror Story’. No Instagram, a modelo compartilhou um breve teaser da trama, onde divide os crédiotos do elenco com a atriz Emma Roberts.

Emma Roberts já é conhecida por ter estrelado na série e participado de cinco temporadas prévias do programa. Produzida por Ryan Murphy, a décima segunda temporada do terror também contará com Matt Czuchry e está prevista para iniciar as gravações no início de abril.

O teaser divulgado mostra os nomes das artistas na seguinte frase: “Emma Roberts and Kim Kardashian são delicadas”, em referência ao novo tema. Desde sua estreia, AHS (American Horror Story) se renova a cada temporada, com novas histórias e protagonistas.

Após a divulgação, a revista americana ‘The Hollywood Reporter’ deu informações exclusivas sobre a participação de Kim. Segundo o site, o papel foi escrito especialmente para ela e sua trama é inspirada no livro ‘Delicate Condition’, de Danielle Valentine e o enredo envolve uma mulher convencida de que há uma força sinistra atuando contra seu desejo de engravidar.

Em entrevista ao site, Murphy também ressaltou a animação por ter a estrela no seu projeto.“Kim está entre as maiores e mais brilhantes estrelas da televisão do mundo e estamos entusiasmados em recebê-la na família AHS”, disse em um comunicado.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)