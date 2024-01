Andressa Urach revela que gravou cenas de sexo com três homens: 'Estou acabada'

Na última segunda-feira (22), Andressa Urach, aos 36 anos, revelou que estava gravando cenas de sexo com três homens pela primeira vez. De maneira ousada, a ex-Miss Bumbum utilizou os Stories do Instagram para compartilhar uma prévia dos bastidores e revelar como foi sua experiência com o "gang bang".

Andressa gravou com os atores Ton Fernandes, Igor Gomes e Lucas Matheus, que também produzem conteúdo adulto para a internet.

VEJA MAIS

"Melhor experiência já vivida em toda a minha vida", declarou Andressa sobre as cenas picantes que protagonizou com os atores.

Em seus relatos após a gravação, a atriz compartilhou com suas seguidoras a exaustão pós-cena. "Meninas, eu estou sem voz. Estou acabada. Mas eu nunca tive uma experiência tão maravilhosa como a que foi hoje. Se você nunca viveu uma experiência assim, você precisa. Caraca, que sensacional! Sério, surreal", disse a influenciadora.

"Vocês não têm noção. É a coisa mais gostosa, deliciosa, maravilhosa da face da Terra. Nunca tinha feito um gang, é a primeira vez. É uma experiência assim de êxtase, é muito prazer, olha, uau! Sério, é surreal. É uma sensação que nunca tinha sentido. Nossa, e uns gatos, vocês viram! Que gatos! Estou sem palavras", completou.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)