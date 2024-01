Andressa Urach investe quase R$ 1 milhão em empresa de frangos

A influenciadora Andressa Urach anunciou que vai se lançar em um novo projeto de sua carreira. Além de trabalhar na produção de conteúdos adultos, a modelo pretende agora investir em uma empresa especializada em frangos frescos, que vende o produto no atacado e varejo.

VEJA MAIS

A ex-vice Miss Bumbum explicou, durante uma entrevista à revista Quem, que investiu R$ 910 mil neste empreendimento, o qual ela considera bastante seguro.

"Investi quase milhão de reais no total para me tornar sócia investidora desta empresa. Decidi investir neste ramo porque frango é algo que todos consomem. É um mercado que me deixa segura para investir porque faz parte da alimentação de toda a população", afirmou.

Agora como empresária, Andressa garante que irá trabalhar para expandir o negócio a todo o país, mas de forma gradativa. "Pretendemos expandir. Já estamos abrindo no próximo mês outra loja em São Paulo e mais um contêiner de frango frito em Santos. Estamos organizando para futuramente sermos uma franquia. Agora sou oficialmente a rainha das galinhas", disse a atriz pornô.