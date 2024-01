Andressa Urach diz que assinaturas de conteúdo adulto aumentaram após fazer novas tatuagens

Na última semana, a modelo e atriz pornô Andressa Urach surpreendeu os seguidores ao exibir uma nova tatuagem ousada, cobrindo sua barriga com um tigre e as pernas com vários desenhos. Em uma entrevista à revista Quem, a influenciadora de 36 anos compartilhou que essa mudança teve um impacto positivo em seus trabalhos nas plataformas de conteúdo adulto.

"Foi até benéfico para mim. Conquistei quase um milhão de visualizações nos meus Stories, e as assinaturas nas plataformas aumentaram significativamente. Um dos dias de maior vendagem foi quando divulguei as novas tatuagens. As pessoas ficam curiosas", revelou Andressa.

Com um total de 15 tatuagens, a gaúcha investiu aproximadamente R$ 20 mil nessa forma de arte e planeja fazer outras ao longo do ano. "Somando todas as tatuagens, deu em torno de uns R$ 20 mil. Mas não terminei ainda. Gosto de tatuagem e o tatuador é maravilhoso. Quero cobrir as pernas. Tenho tatuagens nas laterais, onde ficam as cicatrizes. Quero fazer novos desenhos em cima desses tribais para cobrir as cicatrizes", compartilhou Andressa, que enfrentou complicações no passado devido ao uso de hidrogel para fins estéticos.

Questionada sobre ter removido tatuagens no passado, Andressa relembrou sua fase religiosa. "Na fase que eu estava religiosa, sentia muito condenação na instituição. Eles faziam eu acreditar que tatuagem era pecado. Me sentia culpada de ter tatuagens. Não queria desagradar a Deus e acabei removendo algumas por temor".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)