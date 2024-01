Andressa Urach irrita evangélicos ao celebrar faturamento com conteúdo adulto: 'Vou morar no céu'

A modelo e atriz pornô Andressa Urach encerrou o ano de 2023 envolvida em mais uma controvérsia com os evangélicos depois de comemorar a liderança em vendas de vídeos adultos e atribuir o seu sucesso à provisão divina. Primeira colocada na plataforma Privacy, ela fez questão de expressar sua gratidão a Deus mesmo após ter abandonado a religião e censurado algumas práticas das igrejas evangélicas.

"Thank you, God! Somos campeãs na Privacy. O primeiro lugar é nosso, iniciando 2024!", escreveu em uma rede social. Sem mencionar valores, a ex-Vice Miss Bumbum relatou ter lucrado R$ 1 milhão nos primeiros 43 dias de vendas. Atualmente, o perfil de Urach está com uma promoção de 80% de desconto, o que ajudou a catapultar as vendas e aumentar sua popularidade.

A referência a Deus, no entanto, gerou críticas por parte de alguns religiosos, que deixaram comentários condenando a atitude de Andressa. "Não coloque Deus nessas m**das aí, não, tenha pelo menos senso, porque sabedoria passa longe!", disparou um internauta. "Não agradeça a Deus por isso. Agradeça aos punheteiros, eles que fizeram você estar em primeiro lugar", pontuou um rapaz. "Deus não compactua com impureza", disse uma moça. "Essa aí ainda vai pagar muito caro por usar o nome de Deus em vão", comentou outro.

Mas a modelo não se deixou abalar pelos ataques e, através dos Stories do Instagram, rebateu as críticas dos haters. Segundo ela, aqueles que julgam é que enfrentarão as consequências no inferno. "Cuidado, hein, seu crente fariseu. Você tá me julgando? Você vai ver teus irmãos tudinho no inferno (risos). E eu pecadora vou morar no céu. Te amo, Jesus!", ironizou.

Andressa ainda aconselhou àqueles que também enfrentam julgamentos. "Continue acreditando em Jesus, mesmo sendo pecador, afinal, Ele veio para nos salvar. Ele já deu nosso maior presente, a salvação na cruz. Não liga para os fariseus, foram eles que crucificaram Jesus. Não troco Ele por nada, um dia nos veremos no céu", disse.