Após gravar com Andressa Urach, Elisa Sanches anuncia que fará vídeo pornô com ex-padre

Figura que dispensa apresentações e uma das atrizes mais comentadas da indústria pornô na atualidade, Elisa Sanches revelou planos para um novo vídeo que promete agitar a internet, seguindo a linha do que já havia feito recentemente ao contracenar com Andressa Urach. A influenciadora de conteúdo adulto divulgou na última semana que fará uma produção adulta em parceria com um ex-padre.

A atriz destaca que a gravação com o ex-religioso foi um pedido dou público. "Já tinha recebido sugestões e foi ele que me procurou no sigilo pra fazer essa colaboração, pois estava procurando novos caminhos para trabalhar nessa área. Eu achei a ideia maravilhosa e quis ajudar. Por incrível que pareça, já tinha falado com algumas pessoas sobre isso e a ideia foi bem aceita", diz a estrela pornô.

Após ser filmada pelo filho de Andressa Urach na última produção voltada ao público +18, Elisa revelou as dificuldades encontradas para encontrar um cinegrafista disposto a filmar as cenas explícitas. "Estou ciente de que essa colaboração pode ser controversa e provocar diferentes reações, já não foi fácil achar um cinegrafista que topasse por serem cristãos, por mais que o cachê fosse alto. Mas essa colaboração é um passo adiante para compartilhar minhas experiências com meus fãs. Eles vão gostar do resultado", prometeu.

A escolha de Elisa de mesclar sexo e religião já atraiu críticas e ataques. "Mal comecei a falar sobre isso e já estou recebendo diversos xingamentos pelo direct. As coisas se espalham muito rápido. Acho que todos deveriam respeitar nossa decisão", refletiu.