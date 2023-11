Saiba quem é Elisa Sanches, a atriz pornô que gravou com Andressa Urach

Andressa Urach, 35 anos, grava vídeos para a plataforma de conteúdos adultos e seu desempenho foi elogiado pela atriz pornô Elisa Sanches, com quem gravou o último conteúdo. "Está cada vez mais experiente", revelou Sanches. "Se fosse para dar uma nota pra ela, seria nota 10. Ela é muito simpática, atenciosa e educada. Tudo foi perfeito e inesquecível”, contou.

VEJA MAIS

Para quem não lembra, Elisa Sanches se candidatou a deputada federal no Rio de Janeiro, pelo partido Patriota, em 2022, usando o número “5169”, fazendo alusão a posição sexual, mas não se elegeu. Ela também se aventurou na música e foi apresentadora do reality show "A Casa das Brasileirinhas", produção de uma das mais antigas produtoras de filmes pornográficos do Brasil.