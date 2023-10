Andressa Urach fala sobre novo namorado: 'Parceiro de guerra'

Andressa Urach, de 36 anos, compartilhou em entrevista à revista Quem que a maturidade e as vivências adquiridas ao longo dos anos têm contribuído significativamente para aprimorar sua vida sexual. "A idade e a troca de experiências vão te ensinando e melhoram muito a relação sexual. A gente descobre o que dá prazer e como proporcionar prazer. O tempo é muito benéfico para a melhora da vida sexual", destacou.

Inicialmente focada em sua carreira e finanças, Urach não planejava se envolver emocionalmente. No entanto, ela disse que ao conhecer Sergio Carvalho em uma festa, sua perspectiva mudou: "O Juninho é o meu companheiro de guerra (risos). Eu não queria namorar agora, mas ele tem características físicas que me atraem, gosto muito de homem de barba. Ele é todo do jeito que eu gosto. A gente tem uma química muito forte. Além disso, ele é trabalhador e honesto".

VEJA MAIS

Ao falar sobre a relação, Andressa disse ter desenvolvido uma grande admiração por Sergio. Após terem ficado juntos, ele demonstrou atenção e cuidado ao enviar muitas mensagens e se colocar à disposição quando ela estava no hospital. "Ele é muito carinhoso e achei muito bonitinho todo esse cuidado que ele tem comigo e aceitei ter ele como conchinha. Mas a gente tem muita coisa em comum".

A respeito de suas expectativas em relacionamentos, Urach deixou claro que não tolera mais atitudes ciumentas: "Não aceito mais cobrança, encheção de saco e ciúmes. Eu gosto de paz. Tudo o que for tirar a minha paz, tiro da minha vida".