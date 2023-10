Andressa Urach revela que desmaiou de dor quando fez sexo anal pela primeira vez

Andressa Urach, conhecida por falar abertamente sobre assuntos íntimos, recentemente compartilhou detalhes sobre sua primeira experiência com sexo anal. A criadora de conteúdo adulto revelou que chegou a desmaiar durante o ato por conta da intensidade da dor.

Em uma entrevista à revista Quem, Andressa explicou que o sexo anal pode ser bastante doloroso se a pessoa não tiver o cuidado necessário. "É uma prática que dói. Então, elas acabam evitando de fazer sexo anal justamente por isso. A primeira vez que fui fazer, cheguei a desmaiar. Foi bem dolorido, porque a pessoa que estava comigo foi muito rápida. Tem que ter um jeitinho, tem que ir com carinho, com gelzinho, bem devagarzinho… Até você se acostumar", disse.

VEJA MAIS

"Gravei com o Jefão e nunca tinha feito com um pênis tão grande, ele tem 23 centímetros, então, doeu muito. Não consegui fazer aquele sexo violento, aquela coisa louca, por ser muito grande. Às vezes, é desconfortável. Fizemos com mais com jeitinho, mais com amorzinho, mais devagarzinho", contou Andressa sobre sua experiência mais recente.

A modelo também deu dicas para ter conforto na hora do sexo anal e mencionou a importância de conhecer o próprio corpo. "Tem que ir liderando como você quer, mexer da maneira que você quer, falar a intensidade que você quer, para parar só realmente se você gozar, porque é muito gostoso. Gosto da posição de ficar de pé, então, eu fico no controle com o parceiro atrás de mim. Também gosto de me olhar no espelho", concluiu.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canalli, coordenadora de OLiberal.com)