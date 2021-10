Atriz pornô Elisa Sanches e MC Ryan SP anunciam 'casamento'

Na tarde do último sábado (16), o cantor MC Ryan SP surpreendeu o público ao postar uma foto em que aparece vestido de noivo ao lado de ninguém menos que a atriz pornô Elisa Sanches, com a legenda "Vem aí 'o casamento'". A publicação deixou especialmente os fãs da estrela do cinema erótico incrédulos e até inconformados nas redes sociais. As informações são do portal Metrópoles.

Mas foi só até que surgisse outro famoso astro dos filmes pornôs, Kid Bengala, no cenário se passando por padre que a história começou a ser desvendada. “MC Ryan SP se casou com Elisa Sanches e o ‘padre’ foi o Kid Bengala. O Brasil não é para amadores!”, disse um dos seguidores do funkeiro.

De fato, para o alívio dos fãs da atriz, o casório não era real. Logo MC Ryan usou das redes sociais para explicar que o casamento fazia parte das gravações de um clipe de sua próxima música, ainda sem data de lançamento. “O Brasil todo queria estar no lugar do gordinho bololô”, escreveu um internauta. “Agora minha amante está com outro. Triste”, brincou outro.