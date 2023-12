Andressa Urach confirma o fim da vida como prostituta e revela nova função; vídeo

Andressa Urach, a garota de programa mais famosa do Brasil, disse que não vai mais exercer essa profissão. Ela deixa a prostituição após anunciar a volta em junho desde ano. Em entrevista para a revista Quem, Andressa revelou que não vai mais fazer programas e focará em outros projetos. Além disso, Andressa Urach contou que o motivo da saída da prostituição é porque está rica. Agora, ela fará conteúdo para plataforma de adultos. A influenciadora explicou que prefere focar a vida em ser atriz pornô.

"Agora estou milionária vendendo conteúdo adulto. Só em uma das plataformas, bati o recorde mais uma vez de venda de conteúdo".

Andressa Urach tem 36 anos. Atualmente é uma das mais memoráveis ex-Fazenda. Além disso, causou algumas polêmicas, como doar todos os seus bens para à Igreja, se envolver com Cristiano Ronaldo, entre outras.

"Como estou ganhando muito bem nas plataformas adultas, não estou mais me prostituindo. Parei com os programas. Se achar que preciso no futuro, volto. Mas agora não estou fazendo mais", explicou Andressa que agora investe o dinheiro em imóveis.

De acordo com ela, seus bens contam com seis imóveis. Inclusive, Andressa vive também da renda deles desde já. "Tenho uma meta de me dedicar mais uns quatro anos ao conteúdo adulto e me aposentar. Mas sei lá... Talvez eu seja uma vovozinha pelancudinha que trabalha com conteúdo adulto. Sempre mudo de opinião", brincou.