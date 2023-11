Andressa Urach revela motivo para não mostrar filho de um ano na internet

A modelo Andressa Urach, de 36 anos, revelou que não mostra o filho Leon, de 1 ano, nas redes sociais por trabalhar com conteúdo adulto. Urach passando o fim de semana em Gramado, Rio Grande do Sul, com o caçula.

"O Leonzinho está aqui [...] Só não vou expor aqui, nas minhas redes sociais, por trabalhar com conteúdo adulto", afirmou. "É muito bom estar com as pessoas que a gente ama, aproveitar esses pequenos momentos, porque a vida passa muito rápido", refletiu ainda.

O ex-marido de Andressa também foi viajar com a família. A modelo compartilhou uma foto ao lado de Thiago Lopes e de sua mãe, Marisete De Faveri. "Em Gramado com as pessoas que eu amo", escreveu na legenda.