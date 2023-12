'Sou uma atriz', declara Andressa Urach sobre cenas de sexo na presença do filho

Andressa Urach voltou a causar controvérsias ao esclarecer que não se sente constrangida em manter relações sexuais na frente de seu filho mais velho, Arthur Urach. Respondendo a perguntas em seu perfil no Instagram, a ex-Miss Bumbum afirmou que essa atividade é parte de seu cotidiano e está estritamente relacionada ao seu trabalho como atriz. "Eu sou atriz. Fiz teatro para isso! Tenho até DRT. Para mim, é trabalho", afirmou.

A polêmica teve início quando um seguidor questionou sobre as cenas que Arthur costuma gravar: "Você não sente vergonha de transar na frente do seu filho?", quis saber, referindo-se ao fato de Arthur ser responsável por produzir o conteúdo adulto que a mãe divulga em plataformas como o Privacy e o OnlyFans.

Ao ser questionada se apoiaria o filho caso ele decidisse atuar em vídeos para maiores de 18 anos, Urach respondeu: "Eu estaria do lado do meu filho sempre, independentemente das escolhas dele."

Mesmo afastada dos ambientes religiosos, a questão gerou muitos comentários entre os seguidores. Urach afirmou que não sente saudades da época em que rompeu com seu passado e se declarou evangélica, apesar das boas lembranças. Ela disse que seu relacionamento atual é direto com Deus, sem intermediários para manipular mentes e atitudes, e enfatizou que desistiu de prosseguir com o processo contra a Igreja Universal para recuperar os bens doados à instituição.

Em outro momento, Andressa chegou a se irritar quando um internauta perguntou se ela acreditava que seria rejeitada por Jesus após a morte, devido à sua profissão ligada a atos sexuais considerados pecaminosos. A resposta veio em tom ríspido e deixou muita gente incomodada: "Esses crentes retardados que não acreditam. Porque se você acredita em Jesus, você tem que ter certeza da sua salvação. Eu tenho certeza da minha salvação."

A ex-Miss Bumbum fez questão de lembrar que muitas pessoas que a julgam também têm "telhado de vidro" e podem ter pecados mais graves do que os seus: "Quem acha que se eu morrer eu vou para o inferno, é mais fácil a pessoa que acha isso ir no meu lugar"

Recentemente, a modelo surpreendeu os fãs ao tatuar um cifrão no rosto. "Sim, essa tatuagem é de verdade. Ela só está com adesivo de proteção que o tatuador colocou, que durante dois dias fica protegendo ela", explicou na ocasião. E completou, revelando o motivo da decisão: "Eu fiz porque durante o dia eu não gosto de usar maquiagem, e eu estava com uma manchinha no rosto e estava me incomodando. Eu já tinha feito alguns procedimentos estéticos para retirar, mas a abençoada da manchinha não saía.