Andressa Urach surge com o ex-marido e surpreende fãs: 'melhor amigo'

Andresa Urach postou uma foto ao lado do ex-marido, Thiago Lopes, e surpreendeu os seguidores nas redes sociais. A produtora de conteúdo adulto chegou a chamar o rapaz de “melhor amigo”. Veja!

Urach postou fotos ao lado do ex em um passeio por Gramado (Instagram/ @andressaurachoficial)

Urach e o pai do segundo filho, Leon, anunciaram o fim do casamento no início do ano. A influenciadora e o ex-marido estavam em um passeio por Gramado. Além dele, a mãe de Andressa também apareceu em uma das imagens. “Em Gramado com as pessoas que eu amo”, escreveu. “Meu ex-marido é meu melhor amigo”, acrescentou.

Após a separação, Andressa Urach retornou à prostituição e agora também se dedica à produção e venda de fotos e vídeo íntimos na internet.