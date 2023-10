Andressa Urach se irrita e rebate pergunta de seguidor: 'Crentes retardados'

Andressa Urach se irritou com uma pergunta feita por um seguidor no Instagram. A artista foi questionada sobre morrer “sem Jesus e perder sua alma na eternidade” e rebateu a pergunta do internauta.

“Esses crentes retardados que não acreditam… porque, se você acredita em Jesus, você tem que ter certeza da sua salvação. Eu tenho certeza da minha salvação”, afirmou.

VEJA MAIS

Em seguida, a influencer disse não temer a morte e que, apesar disso, se reconhece como uma pecadora. “Quem acha que se eu morrer eu vou para o inferno, é mais fácil a pessoa que acha isso ir para o inferno”, completou.