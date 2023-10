Filho de Andressa Urach revela bastidores das gravações íntimas da mãe: 'muito profissional'

O influenciador e DJ Arthur Urach, filho de Andressa Urach, utilizou suas redes sociais, na última terça-feira (17), para revelar os bastidores das gravações dos conteúdos íntimos da ex-vice Miss Bumbum. Com apenas 18 anos, o jovem causou polêmica ao expor publicamente seu envolvimento na produção dos vídeos 18+ de sua mãe, conhecida por sua participação em "A Fazenda" e por seu engajamento em plataformas de conteúdo adulto.

"Você não sente nada gravando sua mãe? Eu morro de ciúmes da minha dando selinho no marido", questionou um seguidor do DJ. Arthur respondeu esclarecendo a profissionalidade dos bastidores: "Gente, é o seguinte. A gente grava, e é tudo muito profissional. Tem um roteiro, a gente tem tudo certinho para poder gravar, cortou a cena, próxima cena, entendeu? Não é um negócio: 'aí, sexo!', entendeu?".

VEJA MAIS

Arthur ainda revelou que, se visse cenas íntimas de sua mãe fora do ambiente profissional, ficaria profundamente incomodado: "É claro que se eu fosse no quarto da minha mãe e ela estivesse transando eu ia ficar muito incomodado, sinceramente!".

Recentemente, Andressa Urach revelou em entrevista à Quem que seu filho também é o responsável por selecionar as mulheres que contracenam com ela em seus vídeos para as plataformas adultas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)