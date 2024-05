Alane Dias e Isabelle Nogueira, do BBB 24, estarão no ‘Pod Delas’ esta semana; veja como assistir

As ex-BBB’s nortistas Alane Dias e Isabelle Nogueira, a Cunhã, serão entrevistadas no “Pod Delas”, esta semana. O anúncio foi feito na última segunda-feira (20/5) nas redes sociais do produto. Sob o comando de Tatá Estaniecki e Bruna Unzueta, a Boo, o podcast feminino tem a maior audiência da internet brasileira.

“Essa semana está bem especial, com o norte do Brasil sendo muito bem representado”, anunciou o perfil.

Nos comentários, o público vibrou com a participação das duas ex-BBB’s. “Amo a Alane. Estarei vendo”, disse uma. “Ansiosa para assistir essas duas maravilhosas”, disse uma segunda.

A primeira a ser entrevistada é a paraense Alane Dias. Ela vai conversar com as apresentadoras na noite desta terça-feira (21/5), às 20h. Já Cunhã será recebida na quinta-feira (23/5), também às 20h. A transmissão é feita pelo YouTube do PodDelas.