Andressa Urach fala sobre affair que vive com Juju Ferrari

Andressa Urach resolveu falar em entrevista sobre o affair que está vivendo com Juju Ferrari. A produtora de conteúdo adulto contou que elas já se conheciam, mas o romance começou mesmo há pouco tempo.

Urach afirmou em entrevista para a Quem, que as duas se aproximaram no fim de semana passado. Elas estiveram juntas em uma viagem no litoral de São Paulo.

"Fomos para o Guarujá neste fim de semana gravar uma matéria para o programa de TV que ela vai apresentar. E depois da gravação acabou rolando", contou.

Mesmo em clima de affair, Urach garantiu que não é um compromisso sério: "Estamos só ficando. Nada sério".

Andressa contou ainda que não gravará vídeos adultos com o seu affair. "A Juju não faz conteúdo adulto", explicou.